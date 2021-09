Sim-only abonnement aanbiedingen zijn er in vele soorten en maten. Wil je veel data, veel minuten of toch nog liever sms’en? Wij zetten de sim-only aanbiedingen september 2021 op een rijtje. Waar krijg je de beste deal?

Sim-only aanbiedingen september 2021

Iedere maand zet DroidApp de beste sim-only aanbiedingen van de maand voor je op een rijtje. De verschillende providers stunten namelijk volop met hun bundels en prijzen; maar lang niet elke aanbieding is even interessant. Goed om dat dus even op een rijtje te zetten. Zit je bij een provider en blijf je bij die provider, dan kun je vaak 3-4 maanden van tevoren verlengen, maar niet elke deal geldt ook voor bestaande klanten. Overstappen kun je twee maanden van tevoren regelen met nummerbehoud.

Maar bij welke provider krijg je de meeste voordeel? Waar krijg je voor het minste geld, het meest? DroidApp zet de zes beste sim-only aanbiedingen september 2021 op een rijtje, onafhankelijk, zodat je precies weet waar je het beste zit.

Lebara

Lebara heeft naast prepaid ook interessant geprijsde sim-only aanbiedingen. Als klant van Lebara maak je gebruik van het netwerk van KPN. De bundel met 5GB internet en onbeperkt bellen kost je een tientje per maand. Je kunt iedere maand gratis je bundel naar boven en beneden aanpassen. Echter, met de niewe actie krijg je de eerste 6 maanden 50% korting, waardoor je maar 5,00 euro per maand betaalt. Op alle sim-only abonnementen krijg je deze aanbieding. Veel vrienden of familie in het buitenland? Met de bundel ‘internationaal bellen’ kun je onbeperkt bellen en sms’en naar 44 landen voor 5,00 euro per maand. Dit zijn ook verschillende landen buiten de EU.

Te bestellen bij Lebara

Simpel

Deze maand heeft Simpel ook weer een interessante aanbieding. Tijdens de ‘An offer you can’t refuse’ deals kun je profiteren van mooie kortingen. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de bundel van 7GB met onbeperkt bellen en 500 sms’jes. Je betaalt hiervoor slechts 10,00 euro per maand. Bij Simpel maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile. Eenmalig betaal je 20,00 euro aansluitkosten.

Te bestellen bij Simpel

Ben

Bij Ben maak je ook gebruik van het T-Mobile netwerk. Deze maand hoef je geen aansluitkosten te betalen, waardoor je weer 20 euro in je zak kunt houden. De databundels zijn ook voorzien van meer data, voor hetzelfde geld. Heb je genoeg aan 200 minuten/sms per maand en combineer je dat met een databundel van 6000MB, dan komt het maandbedrag uit op 12,00 euro.

Te bestellen bij Ben

Hollandsnieuwe

Telecomprovider Hollandsnieuwe is onderdeel van VodafoneZiggo. Heb je thuis Ziggo internet, dan krijg je 1000MB/SMS/min gratis, net als een Ziggo tv-pakket. Alles wat je doet bij Hollandsnieuwe gaat uit één bundel. Eén minuut staat gelijk aan een MB of SMS. Al kun je ook kiezen voor onbeperkt bellen. Voor 10.000MB met onbeperkt bellen betaal je 15,00 euro per maand, voor 7500MB met onbeperkt bellen 13,50 euro per maand. Je betaalt tijdelijk geen aansluitkosten.

Te bestellen bij Hollandsnieuwe

Deze Moto G20 vind je terug in het overzicht met de beste smartphones tot 200 euro

Youfone

Bij Youfone gebruik je het KPN-netwerk en profiteer je van de Eurodeals. De eerste drie maanden betaal je, ongeacht welk abonnement je kiest, een euro per maand. Kies je voor de bundel met 7,5GB aan internet en onbeperkt bellen, dan ben je erna 12,00 euro per maand kwijt. Wil je meer internet, dan heb je de bundel met 20GB internet voor 17,00 euro per maand. Tijdelijk bespaar je op de aansluitkosten.

Te bestellen bij Youfone

T-Mobile

De vakantie zit er dan weliswaar weer op; maar kom je graag tot ontspanning met films en series op Netflix en Videoland, dan kan een Unlimited abonnement van T-Mobile interessant zijn. Met het Unlimited & Entertainment abonnement krijg je onbeperkt internetten, onbeperkt bellen, inclusief de diensten Netflix en Videoland Plus. Dit voor 50,00 euro per maand. Heb je op hetzelfde adres nog een T-Mobile abonnement, dan kost het je slechts 40,00 euro per maand.

Te bestellen bij T-Mobile

Andere providers

Benieuwd naar de deals van andere providers? Via onderstaande links kom je direct op de actiepagina van de desbetreffende provider. Ook vind je links naar webwinkels die aanbiedingen hebben met sim-only abonnementen. Eventueel kun je ook de sim-only vergelijker van DroidApp gebruiken, om te kijken welk abonnement het beste bij je past.

We hebben deze deals zelf samengesteld en is volledig onafhankelijk geschreven.