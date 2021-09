T-Mobile Nederland wordt verkocht aan investeringsmaatschappijen

Dat T-Mobile Nederland in de etalage stond, dat was geen geheim. Inmiddels is er een koper gevonden voor de Nederlandse tak van de van oorsprong Duitse provider. Enkele investeringsbedrijven willen de provider overnemen, wat gaat er veranderen?

T-Mobile Nederland overgenomen

Telekom is al enige tijd bezig met het vinden van een koper voor de Nederlandse tak van de provider, hier bekend als T-Mobile. De eerste geruchten stammen van een paar jaar geleden en nu lijkt er definitief een koper te zijn gevonden voor de magentagekleurde provider. Investeringsmaatschappijen Apex en Warburg Pincus zullen T-Mobile overnemen.

T-Mobile spreekt over een volgende groeifase met deze overname. Volgens de provider gaat er met de overname niks veranderen. Dit betekent ook dat naast T-Mobile ook doorgegaan zal worden met de merken Tele2, Ben en Simpel. Verder benadrukt het bedrijf dat er doorgegaan wordt met de samenwerking met Open Dutch Fiber om verder glasvezel uit te rollen in Nederland.

Reactie

CEO Søren Abildgaard van T-Mobile geeft de volgende reactie over de overname van het merk in Nederland;

“Vandaag is een grote dag voor ons. We zijn enthousiast over de weg die voor ons ligt en over de samenwerking met Apax en Warburg Pincus in de komende jaren. We zetten onze strategie als uitdager op de Nederlandse markt voort waarbij we onze concurrenten blijven uitdagen op kwaliteit, prijs en klantenservice. We blijven onverminderd vasthouden aan onze belofte om de best mogelijke klantervaring te bieden ondersteund door het beste mobiele netwerk ter wereld. We hebben een lange weg afgelegd. Door onze voortdurende focus op vernieuwing hebben we T-Mobile gepositioneerd als een toonaangevende aanbieder. We zijn de eerste mobiele aanbieder die Unlimited en landelijk 5G in Nederland aanbiedt. Daarnaast hebben we nu al een scherp aanbod liggen voor onze klanten die vast en mobiel van ons afnemen, maar ook hier zullen we de concurrentie blijven uitdagen. Ik ben trots op wat we tot nu toe als team hebben bereikt en ben er van overtuigd dat we vandaag meer dan ooit klaar zijn voor het volgende hoofdstuk.”

Zoals gebruikelijk moet een overname nog goedgekeurd worden door de toezichthouders. Beide bedrijven verwachten dat de deal afgerond kan worden voor het eind van 2021.