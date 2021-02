Vodafone past abonnementen aan: alle veranderingen op een rij

Telecomprovider Vodafone heeft de abonnementen op de schop gegooid. Vanaf vandaag zijn er stilletjes verschillende wijzigingen doorgevoerd. Sommige bundels bestaan niet langer meer, sommigen zijn duurder en bij verschillende bundels krijg je meer gigabyte aan internet. We zetten alle veranderingen op een rijtje.

Vodafone met vernieuwde abonnementen

Per vandaag, 1 februari 2021, heeft Vodafone een wijziging doorgevoerd in de mobiele abonnementen. Verschillende soorten bundels worden niet langer meer aangeboden, en bij sommige varianten wijzigt de prijs en/of de hoeveelheid internet. De abonnementen die we niet langer meer bij Vodafone terug zullen gaan zien is de 3GB Start XL bundel, en de 10GB Red Essential bundel.

De andere wijzigingen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Start M: 1,5GB internet voor 13,50 euro per maand. was 1GB, 12,50 euro per maand (+500MB, +1,00 euro)

1,5GB internet voor 13,50 euro per maand. Start L: 4GB internet voor 17,50 euro per maand. was 2GB voor 15,50 euro (+2GB, +2,00 euro)

4GB internet voor 17,50 euro per maand. Vodafone Red: 12,5GB internet voor 27,50 euro per maand. was 20GB voor 31,00 euro (-7,5GB, -3,50 euro)

12,5GB internet voor 27,50 euro per maand. Vodafone Red Unlimited: Onbeperkt voor 35,00 euro was 38,00 euro (-3,00 euro)

Onbeperkt voor 35,00 euro Vodafone Red Together: 50GB internet voor 32,50 euro per maand. was 35,00 euro (-2,50 euro)

50GB internet voor 32,50 euro per maand.

De kortingen van 2,50 euro per maand en dubbel zoveel data, voor als je thuis ook Ziggo afneemt, blijven intact. Voor bestaande klanten verandert er in principe niks. Behalve voor degenen met een Start-abonnement dat na maart 2019 is afgesloten. Zij krijgen automatisch de nieuwe Start-bundel, maar dan voor de prijs die ze reeds betalen. Degenen met een Red Super-abonnement krijgen de mogelijkheid om over te stappen op Red Unlimited.

Vodafone geeft aan dat alle Red-abonnementen die afgesloten worden ondersteuning bieden tot het 5G-netwerk. Wil je 5G-toegang bij een Start-abonnement, dan vraagt de provider daar 2,00 euro extra per maand voor.

Alle abonnementen staan ook op een rij, en zijn direct af te sluiten op de website van Vodafone.