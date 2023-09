Vodafone brengt hogere kosten in rekening voor bestaande klanten

De inflatiecorrectie wordt vanaf 1 oktober toegepast bij KPN. Ook Vodafone bereidt een prijsverhoging voor bij bestaande klanten, zo heeft de roodgekleurde provider bekend gemaakt.

Flinke inflatiecorrectie bij Vodafone

Klanten met een mobiel abonnement van Vodafone krijgen vanaf 1 oktober te maken met een fikse prijsverhoging voor hun abonnement. Vanaf die datum past Vodafone namelijk de inflatiecorrectie toe, welke bij de provider uitkomt op 10 procent. Gisteren schreven we al dat ook KPN de inflatiecorrectie toepast. Omdat KPN naar een andere periode kijkt, komt daar het percentage lager uit, op 8,4 procent. Vodafone kijkt naar het gemiddelde inflatiepercentage over het hele jaar 2022.

Vodafone laat weten dat het de inflatiecorrectie toepast voor zowel privé- als zakelijke gebruikers. Bij particuliere abonnementen gaat het om de abonnementen die voor 1 juli 2023 zijn afgesloten met de namen Scherp, Start, Smart en Red (inclusief Together en Unlimited). Bij zakelijke abonnementen gaat het om Flex Mobile, One Mobile, Red Pro en Business Mobile.

Vodafone licht klanten in via de factuur van september of oktober. Staat daarin niks vermeld over de inflatiecorrectie, dan geldt het niet voor jou als klant. Providers mogen eenmaal per jaar de inflatiecorrectie toepassen. Dit staat ook in de voorwaarden, en is hiermee geen reden om het contract te mogen ontbinden. Wel kan het wellicht lonen om je abonnement te verlengen bij Vodafone, waarbij je mogelijk zelfs de oude prijs weer krijgt. Ook overstappen kan wellicht het overwegen waard zijn.