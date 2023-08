KPN reageert op hoog batterijverbruik smartphones

KPN kwam van de week in het nieuws over het vermeende hoge batterijverbruik bij smartphones. Een groot aantal klanten van de provider ziet een verband tussen KPN en het hoge batterijverbruik. Nu heeft KPN op de berichten gereageerd.

Reactie van KPN

We schreven van de week over een hoog batterijverbruik bij KPN-klanten. Op het KPN forum wordt er veel over geschreven en ook op andere plekken op het internet rolden de klachten binnen. Zo ook bij ons artikel. Vele reacties volgden, waarbij klanten in de afgelopen tijd een (soms flinke) verhoging in het batterijverbruik opmerkten. Zowel met iPhone-toestellen als met verschillende soorten Android-modellen.

In een reactie op dit bericht laat KPN weten dat het de zaak uitgebreid onderzocht heeft. Met veel smartphones, op verschillende locaties en samen met leveranciers, derden en klanten. In de tussentijd heeft KPN al de nodige testen gedaan, zo laat een woordvoerder van de provider weten aan DroidApp. De reactie is als volgt;

KPN heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze meldingen en gezocht naar veranderingen in het netwerk die dit zouden kunnen veroorzaken. Uit dit onderzoek (door KPN, leveranciers en onafhankelijke partijen) komt naar voren dat het mobiele netwerk van KPN geen snellere leegloop van de mobiele batterij veroorzaakt dan andere providers. De meldingen zoals geschetst op het forum konden niet gereproduceerd worden of hadden andere oorzaken. Er kunnen wel degelijk (minimale) verschillen zijn in batterij verbruik van je mobiele telefoon als je twee providers met elkaar vergelijkt. De belangrijkste reden hiervoor is je locatie. De zendmast van de ene provider bevindt zich vaak verder dan de andere, waardoor je telefoon soms ‘harder moet werken’. Verder kan de smartphone gebruiker het batterij gebruik beïnvloeden door gebruik te maken van energiebesparing opties, apps met achtergrond refresh te beperken en de helderheid en de refresh rate van het scherm niet op maximaal te zetten.

De provider zegt dat er geen verhoogd aantal klachten is binnengekomen met betrekking tot dit probleem. Dit kan erop duiden dat gaat het om een beperkt aantal gebruikers die last ondervindt van het probleem dat de accu snel leegloopt. Ook op de redactie hebben we het probleem dat door onverklaarbare redenen de batterij overduidelijk minder lang meegaat. Een reden lijkt dus nog altijd niet gevonden te zijn. KPN laat in een reactie aan DroidApp weten dat zolang het issue niet geconstateerd wordt, er geen verdere onderzoeken plaats zullen vinden.