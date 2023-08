KPN-klanten klagen over enorm hoog batterijverbruik

Gaat de batterij van je smartphone de laatste tijd veel sneller leeg? De kans is zomaar aanwezig dat de oorzaak hiervan bij KPN ligt. Klanten van de groengekleurde provider melden een flinke battery drain op hun toestellen.,

Enorm hoog batterijverbruik

Een steeds groter wordende groep telefoonbezitters meldt een verhoging van het batterijverbruik van hun smartphone. Nu is het verbruik van de accu van heel veel factoren afhankelijk, en is een groot deel daarvan afhankelijk van de gebruiker, nu lijkt er nog een andere factor mee te spelen. In de afgelopen weken lijkt er een link te zijn tussen een hoog energieverbruik en KPN. Klanten van KPN melden op het internet dat ze een flinke battery drain opmerken bij hun toestel.

DroidApp kreeg signalen dat het probleem voornamelijk voorkomt bij Apple iPhone-gebruikers. Echter zijn er ook genoeg Android-apparaten waarbij de laatste tijd de accuduur eveneens een stuk minder is. Op het KPN forum meldt een gebruiker een verdubbeling van het accuverbruik in standby. Enkele gebruikers melden dat het probleem zich niet voordoet met een simkaart van Vodafone of T-Mobile, maar wanneer de simkaart van KPN er weer ingezet wordt, gaat het accuverbruik flink omhoog. Sommige gebruikers hebben inmiddels hun netwerk vastgezet op 4G, wat lijkt te zorgen voor een iets lagere drain, maar nog altijd gaat dit harder dan voorheen.

KPN heeft (nog) niet gereageerd op het probleem. Het is onbekend wat precies de oorzaak is van het verhoogde batterijverbruik. Mogelijk heeft het te maken met een veranderende implementatie van het netwerk. KPN zou volgens bronnen de signalen aan het onderzoeken zijn. Onbekend is wanneer hierover uitsluitsel komt. Het lijkt er ook op dat het probleem niet bij iedereen lijkt te spelen.

Youfone

DroidApp kreeg verder signalen dat ook klanten van Youfone hinder ondervinden van een sneller leeglopende batterij. Youfone maakt eveneens gebruik van het netwerk van KPN. Er zijn meer providers die gebruik maken van het netwerk van KPN, waaronder Simyo en Lebara. Onbekend is of het probleem daar ook speelt.

Ervaar jij een verhoogd batterijverbruik bij een toestel dat verbonden is met het KPN netwerk? Laat een reactie achter onder dit bericht. We horen het graag van je!