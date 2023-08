KPN verlengt scherpe weekenddeal met gratis ESPN en korting

Je kunt ook komend weekend weer profiteren van mooie kortingen bij KPN. De groengekleurde provider geeft je korting op internet en tv, maar ook gratis ESPN. Je kunt ook kiezen voor een (ander) welkomstcadeau.

KPN met weekenddeal

We schreven vorige week al over de KPN weekenddeal, waarbij je leuk voordeel kreeg als je een abonnement afsloot bij KPN. We kunnen het goede nieuws met je delen dat het komende weekend de aanbieding voortgezet wordt. Dit hele weekend, tot en met 6 augustus 23:59 uur krijg je korting, een welkomstcadeau of een fijne korting op je televisie + internet abonnement.

Wanneer je op hetzelfde adres al een mobiele aansluiting hebt van KPN, kan het voordeel nog meer oplopen. Door diensten te combineren krijg je extra gigabytes aan internet, een gratis entertainmentpakket en nog meer korting op je abonnementen. In het komende weekend kun je profiteren van verschillende aanbiedingen; waarbij je kunt gaan voor deze keuzes;

3 maanden internet + tv voor €35,00 euro per maand + 12 maanden ESPN gratis; of

6 maanden 50% korting op je abonnement; of

Gratis Super WiFi punten (ter waarde van €199)

De aanbiedingen zijn geldig tot en met zondagavond, en zijn terug te vinden op deze pagina.