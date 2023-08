MijnKPN app laat je snel inloggen met QR-code op website

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de MijnKPN-app. De applicatie wordt voorzien van een optie om handiger en sneller in te loggen op de website van KPN.

Sneller inloggen na MijnKPN app update

Telecomprovider KPN heeft een nieuwe update geplaatst voor de MijnKPN app in de Google Play Store. Vanaf nu kun je nog sneller inloggen op de website van de groengekleurde provider. Dit doe je door een QR-code te scannen die je terugziet op de website van KPN bij het onderdeel MijnKPN. Je hoeft dan niet langer meer een wachtwoord in te voeren, maar enkel deze code te scannen.

De werking ervan is heel eenvoudig. In de KPN app log je in op de bekende manier. Vervolgens ga je naar ‘Profiel’ en kies je voor ‘Scan’, waarna je de QR-code op de website van KPN kunt scannen. De update voor de MijnKPN app staat vanaf nu klaar voor je Android-toestel in de Google Play Store.