Providers zien weer stijging dataverbruik en telefoongesprekken tijdens jaarwisseling

Afgelopen nacht, tijdens de jaarwisseling van 2024 naar 2025, is er weer flink gebruik gemaakt van het mobiele netwerk. In ieder geval KPN ziet een stijging in het dataverbruik en in het aantal telefoongesprekken tijdens oud en nieuw.

KPN ziet piek tijdens jaarwisseling

KPN heeft cijfers gedeeld over het gebruik van het mobiele netwerk tijdens de jaarwisseling van 2024 naar 2025, afgelopen nacht. De jaarwisseling is altijd een moment waarop het mobiele netwerk veel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen via een telefoontje, berichten te sturen, te videobellen of om legio andere mogelijkheden. Dit jaar is dat niet anders, zo meldt de groengekleurde provider. Hierbij gaat het specifiek om de cijfers van de jaarwisseling, welke loopt van 22:00 uur tot 04:00 uur.

Er is tijdens de jaarwisseling 551 terabyte aan mobiele data verbruikt door klanten van KPN. Dit is een stijging van 3 procent in vergelijking met vorig jaar. Toen werd 535 terabyte aan mobiele data verstookt. De provider meldt ook een stijging in het aantal telefoongesprekken. In totaal zijn er 3,4 miljoen telefoontjes gepleegd. Dit is meer dan tijdens de vorige jaarwisseling, toen dit aantal uitkwam op 3,2 miljoen. Bij het SMS’en is er wel een daling te zien. Er zijn 0,9 miljoen SMS’jes verzonden. Tijdens oud en nieuw vorig jaar was dit 1,0 miljoen. Het aantal SMS’jes dat tijdens de jaarwisseling verstuurd wordt neemt al jaren af, natuurlijk vanwege de alternatieven zoals WhatsApp. Tijdens de jaarwisseling van 2015-2016 verzonden we nog 4,7 miljoen SMS’jes.

De cijfers in dit artikel komen van KPN. De andere providers met een eigen netwerk; Odido en Vodafone hebben nog geen cijfers gedeeld. Mochten zij deze delen, dan zullen we dit artikel bijwerken met nieuwe informatie.

