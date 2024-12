DroidApp wenst je een fantastische jaarwisseling en gezond 2025!

Nog een paar uur en het jaar 2024 ligt achter ons. Voordat je de champagne opentrekt, appelbeignets erbij pakt en de poedersuiker van de oliebollen over je kleding strooit, willen we nog iets tegen je zeggen.

Beste wensen voor 2025! 🥂🎆

Het jaar 2025 is in sommige landen al begonnen. Om 0:00 uur wordt hier ook in Nederland weer het nodige vuurwerk de lucht ingeschoten om het nieuwe jaar in te luiden. Het jaar 2024 ligt daarmee achter ons. In de afgelopen tijd hebben we op DroidApp al flink teruggeblikt op het afgelopen jaar. Voordat je naar de oliebollen en champagne (en misschien wel het sjoelen) gaat, willen we in dit artikel eerst nog even wat met je delen.

Bedankt!

We willen je namelijk ontzettend bedanken! Jou, als lezer. Zonder jou was DroidApp nooit wat het nu is. We delen het belangrijkste Android-nieuws met je en alles wat ermee samenhangt. We delen onafhankelijke content in de vorm van reviews, koopadviezen en tips. Alles waar jij als lezer wat aan hebt. Zo ook onze uitgebreide nieuwe editie van de Weer-app test 2024, waar we veel maanden werk in hebben gestoken. De lovende reacties geven ons veel energie.

Iedere dag komen er veel tips, complimenten en feedback binnen in onze mailbox. We proberen hier altijd persoonlijk op te reageren. In het afgelopen jaar heeft de DroidApp redactie zich met de volle 100 procent weer ingezet om je van de beste content te voorzien. Niet alleen met het belangrijkste nieuws, maar juist ook met reviews, tips, specials, achtergrondartikelen, de toesteldatabase en natuurlijk onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’.

Specifiek willen we onze trouwe tipgevers bedanken; Theo, Han, Jan, Richard, Edwin, Marianne, Raymond, Roelf, Marcel, Ronald, Bert, Gavin, Bertold, Sander, Ruud en vele, vele andere tipgevers die onze mailbox weten te vinden, als er een update beschikbaar is voor hun smartphone of tablet. Duizendmaal dank!

Voor nu willen we iedereen nogmaals bedanken en je een hele fijne jaarwisseling wensen. Dat de wereld in 2025 een stuk gezelliger mag worden. We zien je graag in 2025 terug!

– Kelly, Luke en Stefan