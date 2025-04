KPN TV+ Soundbox aangekondigd: tv-ontvanger met speaker

Klanten van KPN kunnen vanaf nu kiezen voor een nieuwe tv-ontvanger. De groengekleurde provider heeft de KPN TV+ Soundbox aangekondigd. Deze tv-ontvanger is voorzien van een hoge kwaliteit speaker. De nieuwe Soundbox is vanaf nu verkrijgbaar voor nieuwe en bestaande klanten.

KPN TV+ Soundbox

KPN heeft een nieuwe type tv-ontvanger aangekondigd. Klanten kunnen kiezen voor een televisie-ontvanger waarbij de speaker ingebouwd zit. Dit is niet zomaar een speaker, maar eentje van Bang & Olufsen, voorzien van Dolby Atmos voor ruimtelijk geluid. De provider zegt dat het nieuwe product is ontworpen voor eenvoud en gebruiksgemak. Hij is bedoelt voor degenen die een praktische en stijlvolle oplossing willen, zonder gedoe. Het combineert entertainment met goed beeld en geluid.

Volgens Cornelis Kalma, Director TV & Entertainment bij KPN, sluit dit aan op de manier waarop we tegenwoordig tv kijken: “Veel mensen beschikken al over 4K-schermen, maar benutten de geluidsmogelijkheden nog niet optimaal. De TV+ Soundbox brengt daar verandering in.” Naast geluidskwaliteit biedt de TV+ Soundbox ook uitgebreide slimme functies. De box ondersteunt onder andere Dolby Vision, 4K Ultra HD en HDR, wat zorgt voor scherpe beelden en levendige kleuren. Met Google Assistent kun je de tv aansturen met je stem, en via Google Cast stream je eenvoudig content vanaf je telefoon of tablet; iets wat ook kan als het televisiescherm uitstaat. De toegang tot de Google Play Store zorgt daarnaast voor een breed aanbod aan apps en streamingdiensten.

De KPN TV+ Soundbox is vanaf verkrijgbaar voor KPN TV+ klanten. Voor €6 per maand extra kun je via MijnKPN overstappen van de standaard TV+ Box naar deze nieuwe alleskunner. Kies je voor een nieuw abonnement, dan kun je in het bestelproces aangeven welke tv-ontvanger je wilt. Alle informatie is verzameld op de website van KPN.