Umlaut: KPN is beste mobiele provider van Nederland

Umlaut is al jaren lang bekend van de testen van het mobiele netwerk in Nederland. Dat onderzoek is in de afgelopen maanden ook weer uitgevoerd. KPN komt als winnaar uit de bus met een zeer hoge score.

KPN heeft beste netwerk van Nederland

Het beste mobiele netwerk vind je voor het vierde jaar op rij bij KPN. Uit onderzoek van Umlaut komt het netwerk van de groengekeurde provider als winnaar uit de bus. Odido staat op een tweede plek, Vodafone op een derde plaats. Het 5G-netwerk van KPN wordt beoordeeld als ‘uitstekend’, scoort twee punten meer dan vorig jaar en haalt daarmee de hoogste score in de benchmark. Tussen KPN en Odido, voorheen T-Mobile, zitten slechts twee punten.

KPN scoort in totaal 989 punten van de 1000. Vodafone scoort vrij stabiel, en haalt dit jaar 971 punten. Daarmee scoren alle drie de providers uitstekend hoog, zo meldt Umlaut. Vodafone levert wel lagere download- en uploadsnelheden op het netwerk.

Umlaut voert ieder jaar het onderzoek uit en volgt daarbij een route, zowel met de auto als te voet. Middels zogenaamde ‘crowdsourced’ resultaten worden deze gegevens gebundeld tot èèn resultaat. In acht landen wordt in opdracht van het Duitse magazine Connect het onderzoek uitgevoerd. De resultaten kun je hier bekijken.

De abonnementen van KPN zijn verkrijgbaar op de website bij KPN.