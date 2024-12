KPN kiest ervoor om 2G-netwerk twee jaar langer te ondersteunen

KPN heeft eerder het nieuws gedeeld dat het 2G-netwerk ophoudt te bestaan. Het netwerk zou in 2025 uit de lucht gehaald worden, maar dat wordt nu opgeschoven naar een later moment. Op het 2G-netwerk zit naar verluidt nog een grote groep actieve gebruikers, zo meldt de provider.

KPN ondersteunt 2G langer

In plaats van het 2G-netwerk per 1 december 2025 uit de lucht te halen, kiest KPN ervoor dit twee jaar later te doen. Per 1 december 2027 zou KPN de stekker dan echt uit het 2G-netwerk willen halen. KPN wil klanten op deze manier langer de tijd geven om over te stappen van 2G naar 4G of 5G. Hoewel het aantal 2G-gebruikers de laatste jaren snel daalt, is er nog een relatief grote groep actieve gebruikers, zo meldt de groengekleurde provider. Hoeveel gebruikers dit zijn, meldt KPN niet. Er wordt zowel bij consumenten als bedrijven gestopt met 2G, zo werd eerder al bekend.

KPN raadt klanten die 2G nog steeds gebruiken, zo snel mogelijk over te stappen naar 4G en 5G. Niet alleen omdat dit stabieler en sneller is, maar ook veiliger is om te gebruiken. Eerder is KPN ook al gestopt met het 3G-netwerk. Door verouderde netwerktechnieken op te ruimen, komt er meer ruimte vrij in de bandbreedte, en deze kan gebruikt worden voor de capaciteit en hogere snelheid van nieuwe generatie netwerken.

Odido, voorheen T-Mobile, is in 2021 al begonnen met het uitfaseren van 2G.