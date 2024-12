KPN geeft klanten cadeautjes met adventskalender

Telecomprovider KPN is de maand december begonnen met een adventskalender. Klanten van de groengekleurde provider kunnen hier elke dag een vakje openen, en zo cadeautjes krijgen.

KPN adventskalender

KPN heeft een nieuwe actie opgezet voor klanten van het bedrijf. Per 1 december kun je de adventskalender van KPN gebruiken en zo gebruik maken van cadeautjes die uitgedeeld worden. Net als bij een echte adventskalender is het eerste vakje op 1 december te openen, en het laatste vakje op 24 december. Op deze manier tel je af naar kerst.

De KPN adventskalender vind je terug in de MijnKPN app. Hiervoor ga je in de applicatie naar ‘Voor jou’, waarna je kiest voor ‘kadootje’. Het eerste cadeau dat KPN geeft is 5GB extra data, uiteraard op kosten van de provider zelf. Deze bundel vind je terug onder je mobiele abonnement bij ‘Mijn bundels’ en dan onder ‘Beschikbare data’. Deze 5GB bundel kun je de hele maand december gebruiken, waarna hij automatisch verloopt. In tegenstelling tot andere databundels kun je deze niet delen met gezinsleden.

Iedere dag komt er een nieuw vakje vrij. Deze vind je ook terug in de MijnKPN app. Er is ook een winactie voor de SuperWiFi-punten van de provider.