KPN voert vele verbeteringen door in ouder Unlimited-abonnement

Goed nieuws voor klanten van KPN met een Unlimited abonnement. De desbetreffende klanten krijgen nog meer gigabytes in de dagbundel, meer data om mee binnen de EU te roamen en meer data die gedeeld kan worden binnen het huishouden. De veranderingen worden per 1 september doorgevoerd.

KPN verbetert Unlimited-abonnementen

Telecomprovider KPN is begonnen met het inlichten van klanten met een (eerder afgesloten) Unlimited abonnement over aankomende wijzigingen. Dit blijkt uit een bericht dat in handen is van DroidApp. Klanten worden vanaf nu ingelicht over verschillende verruimingen qua data van hun onbeperkte mobiele abonnement. Verschillende limieten worden vanaf 1 september verhoogd. Dat is de datum waarop de wijzigingen doorgevoerd zullen worden.

Op dit moment zit er bij klanten met een Unlimited-abonnement 10GB per dag in de dagbundel. Dat wordt dubbel zoveel, waarbij de dagbundel zal bestaan uit 20GB. Daarna kun je nog steeds onbeperkt internetten, maar moet je deze steeds met 2GB ophogen per keer. Dit kan via de KPN app zelf.

Klanten met een Unlimited abonnement krijgen ook meer data om te verstoken binnen de Europese Unie. Binnen de EU kon je nu 50GB per maand gebruiken, dat wordt maar liefst 25GB meer, waarmee het totaal uitkomt op 75GB. Een andere verhoging van het limiet zien we bij het delen van data. Je kunt tot nu toe 50GB aan data delen met andere abonnementen op hetzelfde adres, dat wordt verhoogt met 25GB naar 75GB per maand.

De wijzigingen worden doorgevoerd per 1 september. Klanten hoeven hiervoor niets te doen. Het gaat hierbij om wijzigingen in het Unlimited abonnement van vóór februari 2024. Met die nieuwe bundels wordt er onderscheid gemaakt in de internetsnelheid. Die bundels worden al met ruimere datalimieten aangeboden, dan het voorgaande Unlimited abonnement. De abonnementen van KPN zijn verkrijgbaar via de website van KPN.