Vodafone geeft korting bij combineren Red-bundels op zelfde adres

Woon je met meerdere mensen op een adres, waarbij meerdere mensen een Vodafone Red-abonnement hebben, dan is er goed nieuws. De provider komt met korting voor de degenen die deze abonnementen hebben op hetzelfde adres.

Korting bij meerdere Vodafone-abonnementen

Vodafone heeft een voordeel aangekondigd voor degenen die thuis meerdere mobiele Red-abonnementen hebben van de provider. Standaard kost deze abonnementsvorm 32,50 euro per maand. Dit betreft dan een contract voor een periode van 24 maanden. Dankzij de nieuwe Red Extra bundel betaal je voortaan 30 euro per maand. Dit is ene bundel die je kunt krijgen als er meerdere Red-abonnementen op hetzelfde adres staan. Deze bundel kan gecombineerd worden met zowel de combikorting met Ziggo en voor het jongeren-abonnement Vodafone Young.

Met Vodafone Red krijg je onbeperkt bellen, sms’en en internetten via het 5G-netwerk in Nederland. In het buitenland geldt een datalimiet van 40GB per maand. Bestaande klanten kunnen ook van deze verandering profiteren. Zij worden automatisch op de hoogte gebracht van de wijziging en de prijs wordt automatisch omgezet naar het tarief met korting. Je kunt meer informatie terugvinden op de website van Vodafone.