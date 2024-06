Simpel neemt sim-only abonnementen op de schop: meer data

Telecomprovider Simpel heeft wijzigingen doorgevoerd in het aanbod van abonnementen. Met deze veranderingen hanteert de provider grotere databundels. Tevens wordt er een 18GB bundel aan het aanbod toegevoegd.

Simpel met meer data

Degenen die hun abonnement willen verlengen bij Simpel, of daar een nieuw abonnement willen afsluiten, kunnen vanaf nu profiteren van grotere databundels. De paarsgekleurde provider, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Odido-netwerk, heeft wijzigingen doorgevoerd in het aanbod van abonnementen. Hierbij worden verschillende databundels vergroot, zonder dat de prijs hiervoor wordt aangepast. Nieuw in het aanbod is de 18GB bundel. De verschillende databundels kunnen nog steeds gecombineerd worden met 200 minuten/sms of met onbeperkt bellen en berichten sturen.

De veranderingen die Simpel doorvoert in de databundels zijn als volgt; de bundel met 3GB aan data wordt verhoogd naar 4GB. De bundel van 7GB krijgt voortaan een grootte van 10GB, waar de 15GB bundel wordt verhoogd naar 20GB. Mocht dat teveel zijn, en wil je een paar euro per maand besparen, dan kun je de bundel van 18GB afsluiten, die nieuw is toegevoegd aan het aanbod. De standaardprijs van deze bundel komt uit op 10,00 euro per maand. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten. De nieuwe bundels zijn terug te vinden op de website van Simpel.

Simpel kwam eind mei ook al in het nieuws. In navolging op bijvoorbeeld Youfone, biedt de provider vanaf nu 5G-ondersteuning aan. Klanten van Simpel krijgen deze ondersteuning gefaseerd uitgerold, hieraan zijn geen kosten verbonden.