Simyo-klanten kunnen vanaf nu dataplafond instellen

Klanten van telecomprovider Simyo kunnen vanaf nu kiezen voor het instelle van een dataplafond. Op deze manier maak je geen extra kosten, als je meer verbruikt dan de inhoud van je databundel.

Dataplafond bij Simyo

Simyo heeft bekend gemaakt dat klanten van de telecomprovider kunnen kiezen voor een dataplafond. Deze optie kennen we al van verschillende andere providers. Wanneer je het datalimiet bereikt van je abonnement, word je afgesloten van het internet. Op deze manier wordt voorkomen dat je (veel) extra kosten maakt doordat je meer internet verbruikt dan dat in je bundel zit. Een MB kost bij Simyo 15 eurocent buiten de bundel.

De optie voor het instellen van een dataplafond is niet kosteloos. Er zijn kosten aan verbonden van 50 eurocent per maand. Het dataplafond is na inschakelen niet direct actief, maar pas vanaf de 1e dag van de opvolgende maand. Simyo geeft aan dat het dataplafond geldt voor de Europese Unie, Zone 1 landen en de landen Zwitserland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Het dataplafond is vanaf nu te bestellen bij Simyo.