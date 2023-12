Odido verhoogt abonnementsprijzen met 5,7 procent

Degenen met een abonnement bij Odido zullen vanaf januari duurder uit zijn bij de provider. De telecomprovider wijt de verhoging van de prijzen aan de inflatiecorrectie.

Inflatiecorrectie bij Odido

Telecomprovider Odido heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2024 de prijzen verhoogd worden. Het gaat om een prijsverhoging die uitkomt op 5,7 procent. De inflatiecorrectie wordt voor bestaande klanten toegepast. Hierbij dient het abonnement voor 1 oktober 2023 ingegaan te zijn. Is het na deze datum ingegaan, dan heb je nu nog niet te maken met de verhoging.

Odido is de eerder dit jaar geïntroduceerde provider en bundelde T-Mobile en Tele2. Overigens laat Odido weten dat de inflatieverhoging nog niet geldt voor klanten die een Tele2 abonnement hebben lopen. Daarvoor wordt de inflatiecorrectie pas in juli doorgevoerd.

Een prijsverhoging door inflatiecorrectie is geen geldige reden om het contract te beeïndigen. Providers mogen eenmaal per jaar de prijzen herzien naar aanleiding van het inflatiepercentage. Het verschilt per provider wanneer deze doorgevoerd wordt.