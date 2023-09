Odido verhoogt daglimiet van Unlimited-abonnementen

Klanten met een onbeperkt abonnement van Odido, krijgen meer data te gebruiken per dag. Het daglimiet gaat omhoog naar 20GB per dag, zo meldt de provider. Eerder lag dit nog op 10GB. Wel kun je nog gebruik maken van de dagaanvullers.

Unlimited daglimiet omhoog

Odido, de nieuwe naam van de provider die eerder bekend was onder T-Mobile en Tele2, heeft wijzigingen doorgevoerd in de Unlimited-abonnementen. Deze hebben voortaan een hogere daglimiet. Hierdoor hoef je niet na een verbruik van 10GB al aan de slag met de aanvullers, zoals voorheen het geval was. Voortaan ligt het daglimiet op 20GB, zo meldt Tweakers op basis van meldingen die gebruikers te zien krijgen in de Odido app.

Je kunt nog steeds onbeperkt internetten, maar na het bereiken van 20GB in één dag tijd, dien je gebruik te maken van aanvullers. Deze dien je zelf aan te zetten per keer. Per keer krijg je dan 2GB data, zonder dat dit geld kost. Deze bundel is direct actief. Kies je daar niet voor, dan wordt na 20GB verbruik de datasnelheid flink verlaagd. De reden waarom het daglimiet nu verhoogd is, is niet bekend.

