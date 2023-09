Odido wordt nieuwe naam van T-Mobile en Tele2: veel veranderingen

T-Mobile heeft een enorme metamorfose doorgevoerd in Nederland. Maak kennis met Odido, de nieuwe naam van de provider. We zien een compleet nieuwe rebrand met los van een nieuwe huisstijl, ook nieuwe abonnementen.

T-Mobile heet Odido

In het grootste geheim heeft T-Mobile in de afgelopen tijd veel energie gestoken in een complete rebranding van het bedrijf. Vergeet T-Mobile, en maak kennis met Odido. Niet alleen wordt afscheid genomen van de magentakleur, de hele naam T-Mobile zal niet meer gevoerd worden. Hele winkels zijn in het geheim getransformeerd naar de nieuwe naam en huisstijl. Daarnaast zien we een nieuw logo en moet het bedrijf een hele nieuwe identiteit uitstralen.

Wat is Odido? De naam Odido komt uit het oud-Grieks en betekent ‘Ik hoor’. Het woord werd vaak gebruikt in de religie en spiritualiteit. Daarmee werd door de oude Grieken verwezen naar het luisteren naar goden, of het universum.

Het is niet de eerste naamswijziging voor de ex-magentaprovider. Zo werd in 2003 Ben overgenomen en omgedoopt tot T-Mobile. Ook Orange ging in 2008 volledig op in T-Mobile. Na ruim 20 jaar de naam T-Mobile te hebben gevoerd is het dus nu tijd voor een nieuwe naam: Odido.

Tele2 ook verder onder Odido

In 2017 kondigden T-Mobile en Tele2 aan samen te willen fuseren waarna de fusie begin 2019 werd afgerond. Sindsdien bestond Tele2 als apart merk in het portfolio van T-Mobile, wat zich vooral moest richten op een jongere doelgroep met interessant geprijsde abonnementen. Met de rebranding van T-Mobile naar Odido is het ook het moment geworden waarop Tele2 uit het straatbeeld zal gaan verdwijnen.

Nieuwe abonnementen, unlimited op de schop

Bij Odido vind je vanaf vandaag de volgende abonnementen:

2GB: 16,50 euro

10 GB: 20 euro

15 GB: 22,50 euro

Unlimited Start: 27,50 euro

Unlimited Basis: 32,50 euro

Unlimited Plus: 37,50 euro

Unlimited Premium: 49,50 euro

Heb je al en abonnement op je adres (mobiel of internet) dan ontvang je 2GB tot 5 GB extra bij de niet-unlimited abonnementen. Vooral unlimited is veranderd zo kan je samen unlimited afsluiten voor maar 20 euro extra per maand.

Start Basis Plus Premium Prijs 27,50 32,50 37,50 49,50 Prijs met klantvoordeel 22,50 25 30 42 Belminuten Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Snelheid 10 Mbit/s 300 Mbit/s 600 Mbit/s 1 Gbit EU databundel 25 GB 35GB 50GB 50GB

Verder ontvang je bij het Plus en Premium abonnement tot wel drie extra’s waarbij je bij het duurste abonnement kunt kiezen uit:

Videoland

Podimo

Deezer

Viaplay

Visual Voicemail

HBO Max* (later beschikbaar)

SkyShowtime* (later beschikbaar)

Je vindt hier alle abonnementen bij Odido. De provider zegt haar netwerk te hebben verbeterd om vanaf vandaag 1Gbit per seconde aan te bieden via het mobiele netwerk.

Geen wijzigingen in vast portfolio

Voor de vaste abonnementen verandert er vandaag, op de naam na, niet zo heel veel. Daarnaast blijven de merken Ben en Simpel actief en blijft ook Tele2 Thuis bestaan. Samen heeft Odido circa 8 miljoen klanten.