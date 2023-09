KPN past inflatiecorrectie toe: mobiele abonnementen 8,4 procent duurder

KPN heeft bekend gemaakt dat het de prijzen van de mobiele abonnementen ophoogt. Het gaat om een prijsverhoging voor bestaande klanten. De oorzaak ligt bij de inflatiecorrectie.

Inflatiecorrectie bij KPN

Per 1 oktober 2023 zal bij klanten van KPN de factuur voor het mobiele abonnement een stukje duurder uitvallen. Het is weer het moment van het jaar waarop de provider de inflatiecorrectie toepast. Hierbij kijkt de provider naar het inflatiepercentage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Over de periode van juli 2022 tot en met juni 2023 kwam het inflatiepercentage uit op 8,9 procent. KPN zegt ervoor te kiezen om een inflatiecorrectie van 8,4 procent toe te passen. Deze zal ingaan per 1 oktober 2023. Volgens KPN is de prijsverhoging nooit meer dan 2,50 euro per maand. Klanten zullen deze maand een mail, brief of melding terugzien over de verandering in de factuur van deze maand. Klanten waarbij het abonnement voor 1 juli 2023 is ingegaan, krijgen te maken met de inflatiecorrectie.

Providers mogen eenmaal per jaar de inflatiecorrectie toepassen bij mobiele abonnementen. Dit staat ook opgenomen in de voorwaarden, en is dus geen reden om je abonnement op te zeggen. Wel kan het vaak lonen om te verlengen of om eventueel over te stappen. Zeker bij je eigen provider kan het zomaar zijn dat je je huidige abonnement voor de oude bekende prijs kunt afsluiten. Zie hiervoor de abonnementen bij KPN.