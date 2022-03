Onderzoek Umlaut: KPN en T-Mobile beste netwerk, Vodafone blijft gelijk

Uit een nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Umlaut is naar voren gekomen dat het netwerk van KPN en T-Mobile in Nederland is verbeterd. Umlaut is de nieuwe naam, waar het eerder bekend was onder de naam P3. Wat blijkt er verder nog meer uit het onderzoek?

Umlaut onderzoek over 2021

Onderzoeksbureau Umlaut heeft in Nederland onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de prestaties van het Nederlandse mobiele netwerk. Dit gebeurt ieder jaar, waarbij de onderzoekers de testen al rijdend en lopend testen op data en gesprekken. Voorheen waren deze onderzoeken bekend onder die van P3, dat nu dus Umlaut heet. De conclusie die getrokken wordt, is dat in 2021 de netwerken van KPN en T-Mobile verbeteringen laten zien; dat van Vodafone blijft stabiel.

Vorig jaar stond T-Mobile met 962 punten op een eerste plaats, gevolgd door KPN (954) en Vodafone (945). Dit jaar is dat anders. KPN gaat er met de winst vandoor, met 976 punten, T-Mobile volgt er vlak achter met 972 punten. Vodafone verdient 938 punten. Dit jaar zijn volgens Umlaut verschillende testeisen aangescherpt, zodat het beter past bij deze tijd. Er zijn toch een aantal verschillen, zo meldt Umlaut. KPN is sterker met het 5G-netwerk in steden, terwijl T-Mobile een betere 5G-dekking laat zien in dorpen, onderweg en in de trein. Ook noteert T-Mobile de ‘snelste set-up tijd’ in de gesprekstest. Het 5G-netwerk van Vodafone is net wat minder, en ook op het gebied van dataverbinding levert Vodafone iets mindere prestaties.

Het onderzoek is uitgevoerd over 5,83 miljoen mensen, bijna 6000 kilometer, 118,921 data samples en 16,337 voice samples. Met deze resultaten scoren KPN en T-Mobile ‘Uitmuntend’ en scoort Vodafone ‘Heel goed’. Het hele netwerk van Umlaut kan hier (pdf) bekeken worden.