T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel starten in navolging van KPN met Eco-sim

In navolging van KPN start ook T-Mobile met het uitleveren van de Eco-sim. Deze stap past in de verduurzaming van het bedrijf, zo stelt T-Mobile. De provider gaf vorig jaar 1,5 miljoen simkaarten uit.

Eco-sim bij T-Mobile

T-Mobile heeft bekend gemaakt dat het nog dit kwartaal start met het uitleveren van een nieuwe soort simkaart. Net als bij KPN, dat in januari bekend maakte dat je bij KPN Ecosim kunt krijgen, start ook T-Mobile met deze milieuvriendelijke opvolger. Door over te stappen op de Eco-sim wordt verwacht dat de jaarlijkse productie van 5000kg nieuw plastic voor simkaarten, overbodig wordt. De Eco-sim is namelijk vervaardigd uit 100 procent gerecycled PVC dat afkomstig is van oude koelkasten.

Er werden in 2021 door T-Mobile 1,5 miljoen simkaarten uitgegeven, waarvan er 40.000 eSIM waren. De eSIM is een volledig digitale simkaart, alleen deze wordt nog niet door alle toestellen ondersteund. De Eco-sim wordt door T-Mobile gezien als een mooie tussenstap. De uitlevering start in de loop van het eerste kwartaal. Als eerst wordt de oude voorraad sim’s opgemaakt. Over een aantal weken zal dan begonnen worden met de Eco-sim. T-Mobile benadrukt dat het voor alle merken van T-Mobile geldt. Dit betekent dat de Eco-sim ook beschikbaar komt bij Tele2, Ben, Simpel en andere MVNO’s die gebruik maken van het T-Mobile netwerk.