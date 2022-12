T-Mobile, Simpel en Ben verhogen abonnementsprijzen drastisch; ook voor bestaande klanten

T-Mobile gaat de inflatiecorrectie toepassen met ingang van 1 januari 2023. Dit kan een bittere nasmaak geven voor degenen met een abonnement bij de magentagekleurde provider. Prijzen gaan namelijk voor bestaande klanten flink omhoog.

Inflatiecorrectie bij T-Mobile

T-Mobile heeft bekend gemaakt dat het de prijzen van abonnementen op 1 januari gaat verhogen. Dit is te danken aan de inflatiecorrectie die weer doorberekent wordt. Dit gebeurt bij de verschillende providers op verschillende momenten, zo hebben we eerder in een artikel uitgelegd over inflatiecorrectie. Daar kun je ook lezen hoe het precies in zijn werk gaat.

T-Mobile berekent de inflatiecorrectie op basis van de stand in een bepaalde periode. Voor T-Mobile is dit de stand in juni 2022. Toen bedroeg het inflatiepercentage 8,6 procent. Dit is dan ook de verhoging die doorgevoerd zal worden op alle abonnementen; zowel bij T-Mobile Thuis als T-Mobile zelf. Daarnaast zullen we deze verhoging ook gaan zien bij submerken als Ben en Simpel.

De stijging in de kosten gaat per 1 januari 2023 in. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo geldt dit niet voor abonnementen die op of na 1 oktober 2022 afgesloten zijn. Deze behouden het komende jaar nog de prijs zoals deze in het contract staat. Daarnaast geldt de inflatiecorrectie niet voor de zakelijke abonnementen Zakelijk Internet en Corporate Rateplan. De stijging is met 8,6 procent fiks hoger dan bij andere providers, zo meldt Tweakers. In juli hebben Ziggo en KPN de inflatiecorrectie toegepast, en kwam deze uit op respectievelijk 2,6 procent en -1,1 procent. Dat komt mede omdat zij op andere momenten de inflatiecorrectie berekenen en toepassen. T-Mobile doet dit enkel over de maand juni; KPN en Ziggo kijken naar het gehele afgelopen jaar.

De toepassing van de inflatiecorrectie is geen legitieme reden om het contract met je provider te beëindigen. Dit is namelijk een punt dat opgenomen is in de algemene voorwaarden, waarmee je akkoord gaat tijdens het afsluiten van een abonnement. Is je abonnement al verlopen, of bijna afgelopen bij de provider, dan kan het wel lonen om te verlengen bij T-Mobile, bij Simpel of bij Ben, aangezien je soms hetzelfde abonnement goedkoper kunt afsluiten. Dit vind je terug op de eerdergenoemde websites van de providers.