Grote storingen bij providers Odido, Simpel en Ben (25 juni 2025)

Telecomprovider Odido heeft last van een landelijke storing. De gehele dag door melden klanten van de provider problemen met het netwerk. Ook bij de zogenaamde virtuele providers als Simpel en Ben ervaren klanten problemen met bellen en internetten.

Problemen op netwerk Odido

Klanten die gebruikmaken van het mobiele netwerk van Odido, ervaren sinds vanmiddag problemen met het netwerk. Woensdagochtend begonnen de problemen bij Odido, die even later werd opgelost. De oorzaak van de problemen werd niet gedeeld. Even na het middaguur begon echter een tweede storing. We krijgen van verschillende klanten berichten dat zij problemen ervaren met het bellen en gebeld worden, maar ook mobiel internetten is vaak niet mogelijk.

Doordat verschillende virtuele providers zoals Ben en Simpel ook gebruikmaken van het netwerk van Odido, ervaren ook deze klanten problemen. De provider is bekend met het probleem, maar durft nog niet te zeggen wanneer de storing verholpen is. Ook op internet regent het klachten over de storing bij Odido.

Het is overigens niet de eerste keer dat klanten problemen ondervinden met het Odido-netwerk. Vorige maand was er een grote storing in het zuiden van het land, vorige week was er door een kabelbreuk een storing die klanten trof.