    zondag 30 november
    Abonnementen van Odido en Ben worden duurder door inflatiecorrectie

    Ben je klant bij Odido of bij Ben, dan gaat het factuurbedrag vanaf januari omhoog. De providers passen de inflatiecorrectie toe, die uitkomt op 3,1 procent. Wel zijn er enkele uitzonderingen.

    Inflatiecorrectie bij Odido en Ben

    Odido en Ben hebben bekend gemaakt dat het per 1 januari 2026 de kosten verhoogt voor zowel mobiele als vaste klanten. Het gaat om een inflatiecorrectie van 3,1 procent, die met het nieuwe jaar doorberekend wordt aan klanten. Klanten worden hierover in de komende tijd geïnformeerd. Omdat een inflatiecorrectie opgenomen is in de voorwaarden, is het voor klanten geen reden om het contract te ontbinden.

    De inflatiecorrectie wordt doorberekend bij abonnementen die voor 1 oktober 2025 zijn ingegaan. Bij de kinderabonnementen van Odido, genaamd Mini en Junior wordt de verhoging niet doorgevoerd. De prijsverhoging geldt ook niet voor Tele2 klanten met een mobiel abonnement, die sinds 5 september 2023 hun abonnement niet verlengd hebben. Zij krijgen in juli de inflatiecorrectie, al is daarvan het percentage nog niet bekend.

    Leestip: Black Friday 2025: heel veel besparen op smartphones en sim-only

