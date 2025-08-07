Odido en Simpel geven klanten vergoeding voor urenlange storing

Vorige week hadden klanten van Odido in heel Nederland problemen met het gebruik van het (mobiele) netwerk. De provider, inclusief dochtermerk Simpel, heeft bekend gemaakt klanten te gaan compenseren. Echter zijn er nog wel wat haken en ogen aan deze vergoeding.

Maximaal twee euro terug als Odido klant

Klanten van Odido zijn per e-mail op de hoogte gebracht van een financiële compensatie naar aanleiding van de grote Odido storing. Door een storing op het netwerk kon urenlang geen gebruik gemaakt worden van het mobiele netwerk. Hierbij ging het om zowel internet, Klik & Klaar internet en bellen. Klanten die langer dan twaalf uur last hadden van de storing, krijgen een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 2,00 euro. Klanten reageren over het algemeen verbaasd op het lage bedrag.

Providers zijn sinds 2017 wettelijk verplicht om klanten die langer dan twaalf uur last hebben gehad van een telecomstoring, te compenseren. Dit dient 1/30e deel te zijn van de maandkosten, met een minimum van 1,00 euro. Odido zegt dat het bedrag naar boven afgerond wordt, waarmee de vergoeding uitkomt op 2,00 euro. Deze vergoeding is echter alleen voor klanten in Noord-Holland en Rotterdam. Daar duurde de storing tot 16:00 uur in de middag, terwijl hij in veel andere delen van het land voor het middaguur was opgelost.

Klanten van telecomprovider Simpel krijgen een mail dat bij de volgende factuur 1,00 euro wordt verrekend. Dit terwijl klanten van Odido uit de genoemde regio het zelf aan moeten vragen. Op de speciale pagina op de website van Odido kunnen klanten de vergoeding aanvragen door het telefoonnummer of kaartnummer in te voeren. De vergoeding wordt met een komende factuur verrekend.