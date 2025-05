Odido introduceert stilletjes goedkoper Unlimited abonnement met 1 Gbit/s snelheid

Telecomprovider Odido heeft zonder er zelf ruchtbaarheid aan gegeven te hebben, een nieuw mobiel abonnement aangekondigd. Het is een nieuw Unlimited-abonnement met een snelheid van 1 Gbit/s.

Razendsnel abonnement van Odido

Odido biedt verschillende soorten Unlimited-abonnementen aan voor op mobiel. Tot voor kort kon je kiezen uit vier bundels hiervoor. Sinds deze maand kun je een vijfde bundel kiezen; Unlimited Snelst. Deze bundel biedt een maximale downloadsnelheid van 1 Gbit per seconde. De uploadsnelheid komt uit op maximaal 100 Mbit/s. Eerder bood de provider dat voorheen bekend was onder de naam T-Mobile, al een Unlimited abonnement met deze snelheid, maar deze was met 49,50 euro per maand een stuk duurder. Deze bundel heet Unlimited Premium.

Nu kun je dus kiezen voor Unlimited Snelst, waarbij het maandbedrag uitkomt op 37,50 euro. Deze prijs is gelijk aan het Unlimited Plus abonnement dat een lagere snelheid biedt (700 Mbit/s). Bij Plus kun je wel kiezen voor een extraatje, zoals Videoland, Amazon Prime of HBO Max. Met Unlimited Snelst heb je dit niet, maar krijg je wel meer data voor binnen de EU, Zwitserland, de VS en Turkije. In totaal krijg je hiervoor 75GB per maand. Bij het Plus-abonnement is dit 60GB. Die 75GB is gelijk aan dat van het Premium-abonnement, al kun je daar kiezen voor drie extra’s.

De verschillende abonnementen, inclusief het nieuwe Unlimited Snelst, kun je vanaf nu terugvinden op de website van Odido. Je kunt Unlimited Snelst afsluiten als zowel sim-only als in combinatie met een toestel.