Odido komt met nieuwe prepaid-bundels en prijzen

Telecomprovider Odido komt met wijzigingen voor het aanbod voor prepaid-klanten. Er zijn nieuwe bundels en het meeste is duurder geworden. Volgens de provider was dit nodig om beter aan te sluiten bij de huidige wensen van de markt.

Odido met wijzigingen voor prepaid

De prepaid-bundels en prijzen zijn herzien door Odido. De wijzigingen zijn opgemerkt door de collega’s van Tweakers. Hoewel sommige bundels vergelijkbaar zijn met eerdere bundels, is vrijwel alles wel duurder geworden. Odido heeft hiermee voor het eerst in jaren de prepaidbundels aangepast. Op deze manier moet het beter aansluiten bij de huidige wensen van de markt, zo stelt de provider.

Nieuw is de Unlimited Data Vandaag-bundel. Deze kost je 3,50 euro per dag en je kunt hiermee onbeperkt internetten binnen Nederland. Voor in de EU krijg je 3GB tot je beschikking. Er is ook een pakket van 3 dagen voor 8,50 euro (6GB in de EU), een week voor 13,50 euro (9GB in de EU) en enkele Combi-bundels waarin ook minuten zitten. Deze had Odido al, maar nu kun je ook kiezen voor Combi XXL met 4GB extra in Nederland, 15GB in de EU en 50 minuten/sms voor 27,50 euro per maand. De Combi Unlimited bundel is ook nieuw. Die kost je 40 euro per maand en geeft je onbeperkt internet in Nederland, 200 minuten/sms en 29GB in de EU.

Alle details vind je terug op de website van Odido.