Odido lanceert SimWallet: goedkope eSIM voor iedereen

Odido heeft een nieuwe dienst gepresenteerd genaamd SimWallet. De dienst is bedoeld voor zowel toeristen, als niet-Odido klanten die in Nederland verblijven. Voor een bepaald bedrag kun je aan de slag met een eSIM voor onbeperkt internet.

Odido SimWallet

Telecomprovider Odido heeft de dienst SimWallet aangekondigd. Met de bijbehorende app kunnen niet-klanten van Odido en bijvoorbeeld toeristen een eSIM aanvragen. Deze geeft gebruikers toegang tot onbeperkt internet voor een bepaalde periode. Er kan gekozen worden voor èèn dag of voor dertig dagen. Het aanvragen van de eSIM kan enkel via de SimWallet app en niet via een andere weg. De applicatie is er voor zowel Android als iOS.

Odido laat je via de app direct de eSIM activeren. Een andere optie is om een QR-code van de eSIM aan te maken, welke door een ander apparaat wordt gescand en daarop wordt opgeslagen. Een eSIM blijft minstens drie maanden actief, zo geeft de provider aan. Deze kan je voorzien van een sim-pas. Wanneer dit na die periode gedaan wordt, dan dient een nieuwe eSIM aangevraagd te worden via de app.

SimWallet is voor een breed publiek bedacht. Bijvoorbeeld voor toeristen, maar ook voor Nederlanders die met een eigen provider geen sterke dekking hebben. De provider geeft ook nog het voorbeeld van een lange autorit met kinderen op de achterbank. In plaats van kinderen mee te laten liften op je eigen abonnement met het opzetten van een hotspot, kun je ook de SimWallet gebruiken. Tevens kunnen nieuwe, potentiële klanten ook het netwerk van Odido op deze manier ervaren.

Odido laat je via iDEAL en Creditcard betalen voor de dienst. In de toekomst moet daar Google Pay en Apple Pay aan toegevoegd worden. SimWallet kan alleen in Nederland gebruikt worden met een datalimiet van 20GB. Daarna gaat de internetsnelheid naar 1Mbit/s. Er wordt niet uitgesloten dat er ook een dienst aangeboden wordt voor het buitenland, maar dat is nu nog niet aan de orde.

De prijzen zijn als volgt: