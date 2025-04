Youfone introduceert eSIM voor nieuwe en bestaande klanten

Telecomprovider Youfone introduceert in navolging van verschillende andere providers eSIM. Het is een optie waarvoor zowel nieuwe, als bestaande klanten kunnen kiezen. De provider biedt de optie vanaf nu aan.

Youfone eSIM

Nieuwe en bestaande klanten van Youfone kunnen vanaf nu kiezen voor eSIM. Het is een alternatief voor de bekende plastic simkaart. Nieuwe klanten kunnen bij het bestellen kiezen voor een fysieke simkaart die thuisgestuurd wordt, of een eSIM. Deze kan eenvoudig geactiveerd worden via de app van Youfone. Bestaande klanten ervoor kiezen om hun bestaande simkaart te vervangen voor eSIM. Ben je je eSIM kwijt, dan betaal je tien euro voor vervanging.

Steeds meer toestellen bieden ondersteuning voor eSIM. Toch is niet het standaard dat dit op je telefoon zit. De onlangs uitgebrachte Poco F7 Ultra heeft dit bijvoorbeeld niet. Om te kijken of jouw toestel eSIM ondersteunt, raadpleeg de toesteldatabase van DroidApp, of kijk bij de netwerk-instellingen van je telefoon.

Je kunt vanaf nu op de website van Youfone een abonnement afsluiten met een eSIM. Sinds een aantal jaar bieden de meeste providers al eSIM aan.