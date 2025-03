KPN introduceert SuperUnlimited+ abonnement en aantal wijzigingen

De Nederlandse provider KPN heeft een aantal nieuwe abonnementen geïntroduceerd en een aantal wijzigingen doorgevoerd aan haar portfolio. KPN zet verder in op abonnementen met snelheidslimiet.

KPN komt met SuperUnlimited+

Grootste verandering is de komst van het SuperUnlimited+ abonnement, met dit abonnement krijg je in theorie maximaal 1 Gbit/s snelheid. Natuurlijk is het abonnement qua data binnen Nederland onbeperkt in de Europese unie kan je 100 GB gebruiken. Deze data kan je eveneens ook delen met het huishouden.

Voor wie buiten de Europese Unie reist is dit abonnement ook interessant, je kunt 25 GB gebruiken in de VS en Canada Turkije Marokko Suriname en het Caribisch deel van Nederland. Sluit je een tweejarige abonnement af dan kost dit 37,50 per maand, tegen een meerprijs kan je ook een kortere loopduur selecteren.

Daarnaast wordt het 6 GB abonnement aangepast naar 8 GB en het 12 GB abonnement wordt 15 GB. Ook wordt de snelheid van het Unlimited300 abonnement verhoogd naar 400 Mbit per seconde en aangepast naar Unlimited400. Daarnaast heeft KPN nu een data only Unlimited50 abonnement, verwijzend naar de maximale snelheid van 50Mbit/s met een limiet van 40GB per maand in de EU voor 27,50 per maand.

Verder komt de provider met een Teens Unlimited-abonnement gericht op de jongere gebruikers met een maximale downloadsnelheid van 300 Mbit/sec en een datalimiet van 30GB in de EU.

De abonnementen van KPN zijn verkrijgbaar op de website bij KPN.