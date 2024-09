KPN introduceert nieuwe Kids & Teens abonnementen

Speciaal voor kinderen en tieners heeft KPN een aantal nieuwe abonnementen aangekondigd. Deze abonnementen komen beschikbaar naast de al bestaande mogelijkheden die de provider al aanbiedt.

KPN met Kids- en Teens-abonnementen

Vandaag heeft KPN nieuwe abonnementen geïntroduceerd voor kinderen en tieners. De Kids sim abonnementen zijn speciaal bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. De tiener sim-abonnementen zijn er voor kinderen tot en met 17 jaar. De prijzen van de abonnementen starten bij 11,00 euro per maand en lopen uiteen tot 22,50 euro per maand. Dit is mede afhankelijk van de contractduur en welk abonnement gekozen wordt.

Kids

Het Kids abonnement van KPN biedt 1GB aan data, met de keuze aan 150 minuten/sms of onbeperkte minuten en sms’jes. Er kan gekozen worden uit een contract voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden. Het delen van MB’s van en naar dit abonnement behoort tot de mogelijkheden en je kunt kiezen voor een normale simkaart of voor eSIM. De internetsnelheid komt uit op 50 Mbit/s. Een tweejaars-abonnement kost 11,00 euro per maand. Een contract voor één jaar is een euro duurder en voor 1 maand betaal je 13,50 euro per maand. Bij meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres krijg je dubbel zoveel data en 2,50 euro korting per maand. Er waren eerder al Kids abonnementen, maar nu zijn deze inhoudelijk gewijzigd. Deze abonnementen waren ook alleen beschikbaar met een KPN-abonnement, dat is nu niet langer meer noodzakelijk.

Teens

Voor tieners heeft KPN het Teens-abonnement. Deze is beschikbaar met Unlimited en 10GB. De bundels kun je combineren met een bel/sms-bundel van onbeperkt of 150 minuten/sms’jes. Het delen en ontvangen van MB’s met andere KPN-abonnementen op hetzelfde adres is alleen mogelijk bij de 10GB bundel, niet bij het Unlimited-abonnement. De internetsnelheid bedraagt 50 Mbit/s bij het 10GB bundel en maximaal 300 Mbit/s bij het Unlimited abonnement.

Het tiener-abonnement 10GB kost 15, 16 of 17,50 euro. Afhankelijk van de looptijd van het contract. Voor vijf euro meer per maand heb je het Unlimited-abonnement voor tieners. Ook hier krijg je KPN-voordeel als je meerdere abonnementen hebt op hetzelfde adres. Je krijgt bij de 10GB bundel dan dubbel zoveel data, 20GB. Op het onbeperkte abonnement zit geen verder voordeel.

De nieuwe abonnementen bij KPN zijn vanaf nu beschikbaar op de website van KPN en bij Mobiel en Belsimpel.