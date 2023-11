KPN introduceert nieuw Combivoordeel: dubbel zoveel data

KPN licht klanten in over een wijziging in de voordelen van het Combivoordeel. Degenen met een mobiel abonnement bij de groengekleurde provider krijgen dubbel zoveel data. De wijziging wordt deze maand doorgevoerd.

KPN met dubbel zoveel data

Wanneer je verschillende diensten bij een provider combineert, leidt dit vaak tot kortingen en voordelen. Zo ook bij KPN. Heb je op hetzelfde adres ook een internetabonnement van KPN, dan krijg je tot 7,50 euro per maand voordeel op je factuur van je mobiele abonnement, een gratis Pluspakket bij je TV-abonnement en 5,00 euro entertainmentkorting op een optie naar keuze. Daar komt binnenkort een nieuwe optie bij, zo blijkt uit informatie waarover DroidApp beschikt.

KPN licht klanten in via een e-mail, die aanspraak maken op het nieuwe voordeel. In de maand november wordt namelijk een nieuw Combivoordeel geactiveerd waarbij de databundel wordt verdubbeld. In de mail die KPN stuurt naar klanten, staat dat deze wijziging tussen 6 en 30 november wordt geactiveerd. Wanneer dit bij een klant gebeurt, wordt hij of zij ingelicht via een SMS-bericht. Je kunt er ook voor kiezen dat je de data uit de dan grotere databundel deelt met andere abonnementen die op hetzelfde adres staan. Tevens is de gehele databundel te gebruiken voor roaming in de EU-landen.

Klanten die een nieuw abonnement afsluiten bij KPN, krijgen eveneens te zien dat zij binnenkort dubbel zoveel data krijgen met hun abonnement. De totale hoeveelheid data die je krijgt, wordt ook zichtbaar in de KPN app. Opvallend is dat KPN voor 2019 ook al abonnementen aanbood met dubbele data. Daarna verdween dat om onduidelijke redenen, maar nu is het dus terug en wordt het in november geactiveerd.