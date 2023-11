Weekend-aanbieding: KPN geeft je gratis iPad bij nieuw abonnement

Vrijwel iedere week stunt telecomprovider KPN met nieuwe aanbiedingen. Dat doen ze met deze weekenddeal ook. Je krijgt nu een gratis Apple iPad bij een tv- en internetabonnement.

Gratis iPad bij KPN

We zijn gestuit op een nieuwe aanbieding van KPN. Degenen die klant willen worden met een nieuw televisie- en internetabonnement, krijgen gratis een Apple iPad. Eerder kreeg je al verschillende andere voordelen. Nu dus een tablet cadeau. De aanbieding geldt alleen wanneer je het abonnement voor 2 jaar afsluit en er geldt op is op. De aanbieding is beschikbaar via de website van de provider.

Het gaat om de 9e generatie iPad met WiFi-ondersteuning. Het desbetreffende model heeft 64GB aan opslagruimte en biedt een 10,2 inch Retina-scherm.

Heb je geen behoefte aan een iPad, dan kun je ook kiezen voor andere voordelen. Denk aan 6 maanden internet en tv voor 35,00 euro per maand, of 2 KPN SuperWiFi-punten. Deze krijg je ook bij een 1-jarig contract. Heb je op hetzelfde adres al één of meerdere KPN mobiele abonnementen, dan krijg je nog meer voordeel.

De weekendaanbieding bij KPN geldt tot en met zondag 23:59 uur. Benieuwd naar de aanbieding; je kunt hem terug vinden op de website van KPN.