KPN geeft klanten gratis Sonos Move bij nieuw abonnement

Ben je nog aan het kijken naar een nieuw abonnement voor je televisie of mobiele telefoon? Dan kan het interessant zijn om te kijken naar KPN, waar je nu gratis een cadeau krijgt.

Gratis Sonos bij KPN

KPN geeft klanten die kiezen voor een nieuw abonnement een gratis Sonos Move cadeau. Dit is onderdeel van de nieuwe weekenddeal die dit hele weekend geldt, tot en met zondag 22 oktober 23:59 uur. Om aanspraak te maken op de gratis Sonos Move speaker dien je te kiezen voor een 1-jarig Internet en TV-abonnement, waarbij het niet uitmaakt welke internetsnelheid of welk TV-pakket je kiest. De actie is vanaf nu live op de website van KPN.

Daarbij krijgen klanten die al een mobiel abonnement hebben van KPN, nog extra voordelen zoals meer data en korting op het maandbedrag. KPN berekent nu ook geen aansluitkosten. Voor de Sonos Move krijg je de keuze uit een witte of een zwarte kleur. Heb je geen behoefte aan de speaker, dan kun je ook kiezen voor zes maanden internet en televisie voor 35,00 euro per maand, of gratis SuperWiFi punten.

Voor de aanbieding geldt op is op. Je kunt de aanbieding alleen bij KPN zelf bestellen via deze link.