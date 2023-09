KPN stunt met nieuwe weekenddeal: gratis tv, soundbar of korting

Telecomprovider KPN stunt ook dit weekend met een mooie weekenddeal. Gedurende dit weekend kun je profiteren van interessante kortingen en voordelen. Wat zijn die voordelen?

Weekenddeal bij KPN

Je kunt dit weekend profiteren van mooie aanbiedingen bij KPN. Wanneer je kiest voor een internetabonnement, kun je profiteren van kortingen op het abonnement, of kiezen voor een gratis product. De aanbieding geldt nog tot en met zondag 17 september 23:59 uur en op is op.

Het maakt niet uit welk abonnement je kiest bij KPN. In ieder geval betaal je geen aansluitkosten, waardoor je weer 25 euro in je zak kunt houden. Heb je thuis al KPN, zoals een mobiel abonnement, krijg je overigens ook nog verschillende voordelen.

Zoals gezegd kun je kiezen uit verschillende voordelen. Je kunt allereerst kiezen voor korting. Zo kun je 6 maanden korting op internet & tv krijgen, en betaal je het eerste halve jaar 35,00 euro per maand. Je kunt ook kiezen voor 1 jaar gratis KPN TV+. Er is ook keuze uit cadeaus; een Philips 43 inch UHD Smart TV, een Philips Soundbar of twee KPN SuperWiFi punten voor de beste internetkwaliteit in huis. Tijdelijk krijg je ook gratis de F Secure virusscanner voor vijf apparaten.

De actie is tijdelijk en alleen te bestellen op de website van KPN.