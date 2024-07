Airalo app: een eSIM voor tijdens het reizen

Binnen Europa kom je vrijwel altijd goed weg met je eigen databundel maar heb je deze zomer een tripje buiten Europa gepland dan kan mobiele data je een flinke rekening opleveren. Met Airalo is er een alternatief, namelijk het aanschaffen van een travel eSIM.

Airalo eSIM

Via de Airalo app maak je een account waarna je een eSIM kunt aanschaffen er zijn verschillende soorten eSIM kaarten te krijgen. Naast een wereldwijd geldige SIM-kaart kan je ook een regionale of landelijke eSIM-kaart kopen. Die laatste zijn vaak het voordeligste in de Airalo app.

Voor bijvoorbeeld een simkaart die geldig is in de Verenigde Staten betaal je voor 1GB data een bedrag van 4,5 dollar. Neem je meer data dan krijg je een goedkoper tarief. Heb je ook belminuten nodig dan kan Airalo je daar ook in voorzien. Voor sommige bestemmingen is het zelfs mogelijk om een onbeperkte bundel af te sluiten voor een langere periode.

Voordat je overgaat tot aanschaf van een eSIM is het belangrijk om te controleren of je mobiele toestel wel ondersteuning heeft voor eSIM. Zo vind je bij Samsung toestellen sneller ondersteuning voor eSIM terug dan ander merken. Ben je in het buitenland en wil je een eSIM aanschaffen zorg er dan wel voor dat je verbonden met bijvoorbeeld een WiFi-netwerk om extra kosten te voorkomen.

Met de code DROIDA3219 ontvang je 3 dollar korting op je eerste aanschaf. Airalo kun je gratis downloaden uit de Google Play Store.