Odido, Simpel en Ben hebben enorme storing: problemen met mobiel en internet

Een grote storing bij telecomprovider Odido zorgt in heel Nederland voor problemen. Sinds vannacht zijn er problemen met vast internet en met mobiele verbindingen. De storing treft ook Simpel en Ben.

Storing op Odido netwerk

Sinds vannacht, 1 augustus 2025, komen meldingen binnen van een grote storing op het netwerk van Odido. Het is daarmee de zoveelste storing op het netwerk van de provider. In juni heeft de provider ook al meermaals problemen gehad met het netwerk. De oorzaak lag toen bij verschillende oorzaken. Onder andere een storing met de DNS, een kabelbreuk en naweeën van eerdere storingen.

De storing van vandaag bij Odido heeft niet alleen betrekking op het mobiele netwerk, maar ook op het gebruik van het vaste internet. De eerste meldingen kwamen na 02:00 uur vannacht binnen, en nu steeds meer mensen wakker worden, neemt de hoeveelheid meldingen flink toe. Het probleem lijkt zich te verspreiden over heel Nederland.

Doordat providers Ben en Simpel ook gebruikmaken van het netwerk van Odido, hebben ook die klanten last van problemen. Klanten kunnen bijvoorbeeld niet of slecht bellen, gebeld worden of gebruik maken van het mobiele internet.

Het is op dit moment onbekend wanneer de storing is verholpen. De provider heeft opvallend genoeg nog niet gereageerd.

Update 1: inmiddels heeft Odido bevestigd dat het te maken heeft met een storing. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak, en een oplossing daarvoor. Wanneer er meer informatie is, deelt de provider de informatie. Inmiddels zien we ook andere pieken bij andere providers wat betreft meldingen van een storing, zoals bij Vodafone en KPN. De reden hiervan is niet per se dat er een storing is bij KPN of Vodafone, maar dat klanten van deze providers, Odido-klanten niet kunnen bereiken.