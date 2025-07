KPN past roamingbundels aan voor vakantiebestemmingen buiten EU

KPN heeft wijzigingen doorgevoerd in de roamingbundels voor achttien landen buiten de Europese Unie. Voor drie landen biedt KPN nu zelf ook bundels aan; zoals voor Japan, Indonesië en Thailand. Bij sommige bundels heb je nu meer data, of is de prijs omlaag gegaan.

Wijziging in roamingbundels bij KPN

Telecomprovider KPN heeft wijzigingen doorgevoerd in de roamingbundels. Klanten die naar een buitenlandse bestemming gaan, die buiten de EU ligt, kunnen deze bundel activeren. Op die manier houd je meer de controle over de kosten die je met je telefoon maakt. Voor het eerst biedt KPN nu zelf ook roamingbundels aan in Indonesië, Japan en Thailand. Voor vijftien andere landen heeft KPN wijzigingen doorgevoerd in deze bundels. Soms gaat het om een verlaging van de prijs, de andere keer om een verhoging van de hoeveelheid data.

De collega’s van Tweakers hebben op een rij gezet, welke wijzigingen doorgevoerd zijn. Hier vallen enkele landen op; zo kun je nu internetten in Egypte voor 15 euro (4GB) of 25 euro (8GB). Voor een roamingbundel van Marokko betaal je 20 euro voor 3GB en 30 euro voor 6GB. Ga je naar Albanië, dan ben je 15 euro kwijt voor de 5GB bundel of 25 euro voor de 10GB bundel. Onderstaand overzicht heeft Tweakers gemaakt met de prijzen van de nieuwe roamingbundels.

Meer informatie is te vinden op de website van KPN.