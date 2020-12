KPN rekent voorlopig geen roamingkosten in Verenigd Koninkrijk

Vanaf 1 januari gaat er door de Brexit veel veranderen. Toch hoeven klanten van KPN (en Belgische providers) niet bang te zijn voor extra kosten die zij maken als ze zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden.

Voorlopig geen extra kosten roaming in VK

KPN heeft laten weten dat het vanaf 1 januari geen extra roamingkosten in rekening brengt bij degenen die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Vanaf die datum hoort Groot-Brittanië niet langer meer bij de Europese Unie en zou ‘Roam Like Home’ niet meer toegepast hoeven worden. In dat geval zouden bellen en internetten buiten de bundel vallen, wat als gevolg heeft dat er hoge kosten zijn aan het gebruik van de smartphone in het Verenigd Koninkrijk. Een voorbeeld hiervan is Zwitserland, waar alles wat je op je telefoon doet met een Nederlands abonnement, allemaal buiten de bundel gaat.

Door ‘Roam Like Home’ afspraken mogen telecombedrijven geen extra kosten in rekening brengen, aan degenen die zich in een ander EU-land bevinden en daar bellen, internetten of sms’en. Echter komt er op 1 januari 2021 een einde aan de overgangsperiode en is de Brexit een feit. In theorie zou dit ook betekenen dat providers het ‘Roam Like Home’ principe niet langer meer hanteren voor Nederlandse reizigers in Engeland en andere delen van het Verenigd Koninkrijk.

KPN laat weten dat de afspraken die het nu heeft met Britse providers voorlopig blijven gelden. Ditzelfde geldt voor Belgische providers die ook de roamingtarieven niet aanpassen. Ook Britse providers berekenen vooralsnog geen extra kosten als zij hun Britse abonnement in een EU land gebruiken. Het is niet bekend hoe lang dit zo blijft. Andere providers T-Mobile en Vodafone onderzoeken momenteel wat de gevolgen zijn en weten niet of er iets gaat veranderen.

Het is goed mogelijk dat er een vergelijkbaar akkoord komt als met bijvoorbeeld landen als IJsland en Noorwegen. Die landen maken geen deel uit van de Europese Unie, maar kunnen wel hun abonnement gebruiken in die landen, zonder dat er extra kosten berekend worden.