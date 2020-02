13 onmisbare apps voor je vakantie naar IJsland

IJsland is een waanzinnig mooi land. Dankzij het ruige landschap met bergen (en schapen), het Noorderlicht, warmwaterbronnen, gletsjers, geisers en nog veel meer heeft het onwijs veel te bieden. Staat een reis naar IJsland op de planning, dan mogen deze IJsland apps niet ontbreken.

IJsland apps

IJsland wordt voor toeristen steeds populairder. Niet heel raar, want IJsland heeft enorm veel te bieden. Hoewel het weer absoluut anders is dan in Spanje of Zuid-Frankrijk, heeft IJsland haar eigen kwaliteiten. Denk aan de schitterende zwarte stranden, de vele schapen, waanzinnige vergezichten, heuvelige lavavelden, gletsjers, geisers, het Noorderlicht… en nog veel meer.

Tijdens mijn vakantie op IJsland heb ik gebruik gemaakt van een aantal lokale apps. Sommige apps kunnen uitstekend van pas komen tijdens de reis door dit schitterende land. De beste IJsland apps hebben we voor je op een rij gezet in dit overzicht.

Vegagerdin

De applicatie Vegagerdin is de app van de IJslandse wegendienst. Deze toepassing is lastig te vinden, maar gelukkig kun je hem downloaden uit de Play Store via onderstaande button. Je kunt er informatie vinden over de condities van de wegen, zien waar sneeuw ligt of waar het mogelijk gevaarlijk is. Met de vele verschillende en soms extreme weersomstandigheden is het daarom zeker niet verkeerd deze app te raadplegen voordat je de IJslandse wegen gaat betreden. Naast informatie over bijvoorbeeld gladheid, begaanbaarheid en (zware) sneeuw, krijg je ook informatie over het weer, met de wind en de temperatuur.

> Download Vegagerdin uit de Play Store via deze link

Eldsneyti

Een handige applicatie die je voor je vakantie op IJsland kunt gebruiken, is Eldsneytisverð. Met deze app kun je actuele brandstofprijzen bekijken, wat soms best flink kan lonen. Er zit namelijk met regelmaat wat verschil tussen brandstofpompen. Je ziet ook direct welke binnen welke afstand gevestigd zit, want dat kan nog wel eens een dingetje zijn. De app laat ze in een maximale straal van 25 kilometer zien. Jammer is dat je dan alsnog de locatie zelf in je navigatiesysteem moet opzoeken, maar deze app helpt je in ieder geval een eindje vooruit.

My Aurora Forecast

IJsland kan een prima locatie zijn om het schitterende, adembenemende Noorderlicht te bewonderen. Hoewel je hiervoor afhankelijk bent van verschillende omstandigheden in bijvoorbeeld het weer, met de bewolking. Maar zelfs als dat allemaal goed lijkt, geeft dat nog geen garantie op het Noorderlicht. Wil je weten wanneer de kans het grootst is en hoe actief het is boven het gebied waar je je bevindt, download dan de My Aurora Forecast app. Andere apps vind je eventueel in ons overzicht met Noorderlicht apps.

Island Ringstraße App

De naam van de Island Ringstraße app doet vermoeden dat dit een Duitse app is, maar dat is niet zo, hij is in het Engels en sommige onderdelen zijn in het Nederlands. In deze app vind je een overzicht van hotels, tours, blogposts en interessante plaatsen verspreid over IJsland. Tevens vind je in de Island Ringstraße app een overzicht met interessante gerelateerde boeken over IJsland en podcasts, al zijn deze wel vaak Duits. Met andere IJsland-liefhebbers en reizigers kun je in contact treden met de chatfunctie en ook vind je kaarten met de road conditions en het weer. Tot slot bevat het ook een overzicht met tankstations.

Hot Pot Iceland

IJsland staat bekend om de vele hot springs en hot pots. Hier kun je genieten van het warme water, dat vaak opgepompt wordt uit de warme grond. De IJslanders houden het liever geheim om zo toeristen te vermijden. Met de app Hot Pot Iceland krijg je een overzicht van de verschillende hotpots in het land. De kaart kan offline gedownload worden en naast hot pots vind je er ook tankstations en zwembaden in terug. We hebben ervaren dat de app niet altijd even accuraat is, maar in sommige omstandigheden wel van pas kan komen. Je moet er wel voor in de buidel tasten, de app kost je €12,99.

Google Translate

Tijdens je vakantie in IJsland is het soms lastig om wat van de IJslandse taal te maken. Gelukkig spreekt een heel groot deel van de bevolking Engels en worden verkeersborden soms van Engelse taal voorzien. Toch is lang niet alles ingesteld op de toerist die de IJslandse taal niet beheerst. Dan kan Google Translate erg goed van pas komen. Handig is dat je de IJslandse taal alvast offline kunt opslaan, zodat de app te gebruiken is als er geen netwerk is. Ook in de supermarkt kan Google Translate van pas komen als je twijfelend voor het schap staat. Nog meer tips? Lees onze Google Translate tips.

Google Maps

Natuurlijk mag Google Maps niet op je smartphone ontbreken als je op reis naar IJsland gaat. Tip: download thuis vast de offline kaart van IJsland zodat je deze altijd tot je beschikking hebt op je smartphone. Files zul je buiten Reykjavik niet snel hebben, al is het enkel wat vertraging door overstekende schapen of door weersomstandigheden. Met Google Maps kun je navigeren, bezienswaardigheden ontdekken en reviews lezen. Ook handig is dat je ermee naar tankstations en een supermarkt kunt zoeken. Wil je alles uit Google Maps halen, lees dan ons interessante overzicht met Google Maps tips.

Map of Iceland offline

De app Map of Iceland offline doet wat de naam eigenlijk al doet vermoeden. Met de toepassing heb je offline toegang tot de kaart van IJsland. Persoonlijk vind ik hem onoverzichtelijker dan Google Maps op uitgezoomd niveau, meer ingezoomd is hij meer gedetailleerd. Bij het zoeken hoef je in een plaatsnaam niet zelf de straatnaam in te tikken, die geeft de Map of Iceland offline app al als suggestie. Tevens kun je op coördinaten zoeken en een routebeschrijving opvragen. Navigeren is met deze app niet mogelijk.

xCurrency

Met euro’s zul je niet ver komen op IJsland, ze betalen daar met de IJslandse kroon. Met de xCurrency app heb je altijd de actuele wisselkoers binnen handbereik, en kun je ook snel de valuta omrekenen.

Leer IJslands

Wil je je toch wagen aan de ingewikkelde IJslandse taal? Met de app ‘Leer IJslands’ krijg je een introductie voor enkele handige uitspraken en zinnen in verschillende omstandigheden. Denk aan het vragen van de weg, frequente zinnen en andere dingen die in het dagelijks leven van pas kunnen komen. Soms moet je even door een vervelende advertentie heen, maar verder is het een nuttige app die ook langzaam de zinnen uitspreekt. Verwacht je een vertaling later nog nodig te hebben, dan kun je hem direct als favoriet toevoegen.

Veður

Zoals we hier het KNMI hebben, heb je in IJsland Veður. Met de bijbehorende app kun je de weersverwachtingen voor de komende uren en dagen raadplegen, maar natuurlijk ook het actuele weer. Je kunt bij de instellingen ervoor kiezen de app in de Engelse taal te gebruiken. Naast de weersverwachting in symbolen kun je ook de tekstuele versie tevoorschijn toveren. Via de kaart kun je de weersymbolen verspreid over IJsland bekijken, waarbij je het uur kunt selecteren.

Windy

Met de vele verschillende, soms extreme, weersomstandigheden op IJsland is de Windy app een handige uitkomst. Er zijn verschillende weermodellen, waarbij je exact kunt zien hoe de verwachting is voor de windkracht en windrichting. Ditzelfde geldt voor de regen, wat handig is, als je net aan een wandeling wilt gaan beginnen. De app bevat een hoop informatie en komt stiekem niet alleen op IJsland goed van pas.

Icelandair

Als je naar IJsland vliegt is de kans vrij groot dat je vliegt met luchtvaartmaatschappij Icelandair. Sinds korte tijd heeft de IJslandse maatschappij de eigen Icelandair app. Je kunt in de toepassing je boeking beheren, de actuele status van de vlucht bekijken en informatie krijgen over bijvoorbeeld de gate. Tevens vind je in de Icelandair app ook de mogelijkheid om extra’s te boeken en je boarding pass te tonen.

Ga jij naar IJsland op vakantie en heb jij nog een onmisbare app gevonden, laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht!