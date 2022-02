Noorderlicht app: de 4 beste apps om Aurora Borealis te ontdekken

Het Noorderlicht is een schitterend verschijnsel dat vooral rond de Noordpool voorkomt. Misschien tref je het wel als je een vakantie naar Scandinavië, IJsland of Canada hebt geboekt. Wil je niet de kans lopen dat je het nét mist, dan kan een Noorderlicht app je helpen. Wij zetten de drie beste noorderlicht apps voor je op een rijtje.

Noorderlicht apps

Niet alleen voor de voorspelling van het weer zijn er apps beschikbaar, ook voor het noorderlicht kan een applicatie je helpen. Je kunt wel eindeloos uit het raam turen, maar met het blote oog hoeft niet het niet altijd even goed zichtbaar te zijn. Tijdens mijn reis door Zweden en Noorwegen, en ook op IJsland zijn verschillende Noorderlicht apps goed van pas gekomen. Het vertelde me hoe groot de kans is dat ik het over een uur zou zijn en hoe intens het noorderlicht dan zou zijn. De drie beste apps voor het Noorderlicht, zetten we hieronder op een rij.

My Aurora Forecast

De app My Aurora Forecast geeft de Noorderlicht voorspellingen voor vandaag. Op het startscherm vind je direct de KP index waarin afgelezen kan worden hoe krachtig het noorderlicht is. Door erop te tikken kun je de plaats eventueel automatisch of manueel bepalen. Daaronder vind je de ‘Aurora Map’ waarmee je op de kaart kunt zien wat de reikwijdte van het licht op dit moment is. Je kunt ook een overzicht raadplegen met locaties waar het noorderlicht op dit moment het best bekeken kan worden.

In de andere tabbladen krijg je andere informatie. Je ziet bijvoorbeeld per 5 minuten de voorspelling voor het komende half uur en hoeveel bewolking er is. Het kan zijn dat de kans om het te zien hoog ligt, maar dat de bewolking misschien wel 100 procent is. Ga er dan maar vanuit dat je het niet ziet. Je ziet ook de verwachting voor de komende dagen en uren terug, samen met de windsnelheid van het licht en ook zie je beelden van de zon. Je kunt in de app instellen dat er een noorderlicht alert uitgezonden wordt, die waarschuwt als de kans groot is dat je het noorderlicht kunt zien.

AuroraNotifier

Een andere handige app is ‘AuroraNotifier’. Deze applicatie start direct met de aardbol waarboven, indien actief, het noorderlicht geanimeerd wordt weergegeven. Je ziet dus direct waar het poollicht actief is. Ook in deze app kun je een notificatie instellen als het Noorderlicht actief is.

Aurora Forecast

Tot slot is er nog de app Aurora Forecast. Deze applicatie is deels vergelijkbaar met de eerste app die we bespraken. Je kunt met de applicatie in een oogopslag zien of er een kans bestaat dat je op dit moment het Noorderlicht kunt zien. Ook wordt direct de bewolkingsgraad en KP Index weergegeven en kun je de actuele stand van het licht tonen op een kaart. De voorspelling voor het komende uur wordt weergegeven in het tweede tabblad. In het derde tabblad vinden we een andere handige toevoeging; de KP Index voorspelling voor de komende drie dagen per drie uur. Daarnaast wordt de lange termijn verwachting voor de komende 27 dagen getoond in de Aurora Forecast app.

Arcticans Aurora Forecast

Een recent uitgebrachte app is Arcticans Aurora Forecast. Deze applicatie omschrijft zichzelf als het Zwitserse zakmes voor de moderne noorderlicht-jager. Je krijgt een melding wanneer het licht zichtbaar is boven je, en ook wanneer het eraan zit te komen. De app gebruikt een eigen gemaakt slim algoritme, waardoor je nog betere schattingen en ervaringen moet krijgen in de app. Arcticans Aurora Forecast geeft voorspellingen op basis van een ingestelde locatie, je ziet de zonnewindgegevens van de afgelopen 6 uur, maar ook de actuele, en er zijn verschillende andere nieuwe functies voor de echte Noorderlicht-liefhebber. De applicatie kost je eenmalig 4,99 euro.

Mocht je het Noorderlicht willen gaan fotograferen; neem dan zeker een statief mee. Lees je van tevoren goed in over de instellingen die je het beste kunt gebruiken. Daarnaast kan je op het moment zelf nog beetje spelen met de instellingen, zodat je wat variatie krijgt. Maar bovenal; vergeet niet te genieten van het noorderlicht zelf; het is onvergetelijk!