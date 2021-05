Goedkoop op vakantie dankzij deze 6 handige apps

Op vakantie naar de zonnige Spaanse kust, er gewoon even er tussenuit op Texel, het avontuur aangaan in IJsland of de natuur ontdekken in Noorwegen. Een vakantie is vaak iets wat veel geld kost. DroidApp zet voor je een aantal handige apps op een rij om goedkoop op vakantie te gaan. Want je kunt zomaar tientallen euro’s besparen!

Goedkoop op vakantie apps

Kies je voor het all-inclusive hotel aan de Middellandse Zee, of toch voor een berghutje in de Noorse fjorden? Er is enorm veel te kiezen als het gaat om vakantiebestemmingen. Maar er zit ook veel prijsverschil in vakanties. Hoe uitgebreider, hoe duurder is vaak het geval. Op verschillende manieren kan je voordelig op vakantie en wij geven je deze tips. DroidApp helpt je hierbij met een overzicht van zes handige apps.

Skyscanner

Van plan om met het vliegtuig op vakantie te gaan? Met de app van Skyscanner kan je op een erg handige manier bekijken hoe je het voordeligste op je vakantiebestemming komt. Soms kan het tientallen euro’s schelen door vanaf een ander vliegveld te vertrekken of om met een andere luchtvaartmaatschappij terug te vliegen. Je kunt in de Skyscanner app aangeven welke reisdatum je in gedachten hebt, en je krijgt daarbij te zien of een dag eerder of later misschien niet voordeliger is. Skyscanner is een erg handige applicatie met een strak design en laat je via ‘prijsalarm’ ook een notificatie geven zodra een prijs voor een vliegticket wijzigt. Je kunt naast de app ook de website gebruiken.

Airbnb

Je kunt natuurlijk op een echte A-locatie zitten in een duur hotel. Een interessant alternatief is een woning via Airbnb. Particulieren verhuren hier hun (vakantie-)woning en bieden deze, afhankelijk van verschillende factoren, voor een paar tientjes aan per nacht. Je hebt daarbij het voordeel dat je niet iedere keer de deur uit hoeft om te gaan eten, want vaak kan je gewoon zelf koken. Via de Airbnb app (of website) kan je ook nog kiezen of er WiFi aanwezig moet zijn, of je alleen een kamer wilt, of liever een hele accommodatie en in welke omgeving je wilt zitten. Via de applicatie kan je ook direct contact opnemen met de verhuurder voor als je vragen hebt over de woning of de reservering en je kunt woningen aan je wensenlijst toevoegen voor later.

Flixbus

Het reizen per vliegtuig is in sommige gevallen duurder dan andere alternatieven. Mocht je niet met je eigen auto naar je bestemming willen rijden, dan kan dat eventueel met de bus. Flixbus is vergelijkbaar met Eurolines en biedt door heel Europa verschillende buslijnen aan waarmee je naar binnen- en buitenland kunt reizen middels intercitybussen. Afhankelijk van de reisdatum kan je voor een paar tientjes naar Berlijn of andere grote stad. Je kunt inmiddels kiezen uit 100.000 verbindingen naar ruim 800 bestemmingen, verspreid over 18 landen. Soms moet je even overstappen, maar dan kan je mooi even die stad ontdekken. Mocht je een langere reistijd niet erg vinden, dan is Flixbus zeker een interessant alternatief als vervoermiddel.

Trivago

Met de applicatie van Trivago krijg je een enorme database van hotels in binnen- en buitenland. De prijzen van hotels worden op meerdere websites voor je vergeleken en ook kan je daarbij aangeven aan welke eisen een hotel moet voldoen. Of je nou een hotel in Barcelona of een Bed & Breakfast in de buurt van Londen zoekt of toch gaat voor een hostel in de buurt van Texel, alle resultaten krijg je netjes op een rij met de Trivago app.

VakantiePiraten

Een app waarmee je geld kunt besparen om op vakantie te gaan is de VakantiePiraten app. Deze website bundelt de beste vakantiedeals voor je, verspreid over heel de wereld. Of je nou naar Malaga, India of IJsland wilt, je vindt verschillende deals terug in de VakantiePiraten app. Met de reisalarmfunctie kun je op de hoogte blijven van nieuwe aanbiedingen die bij jou passen.

Booking

De Booking app is een applicatie met een uitgebreid aanbod aan hotels en andere vakantie-accommodaties. Dankzij het grote aantal beoordelingen en recensies weet je direct of het hotel of verblijf iets voor je is. Als je via de applicatie je boeking hebt voldaan, kan je direct ook offline je reisbevestiging opslaan op je smartphone. Een handige toevoeging aan de app is de mogelijkheid om opgeslagen locaties te synchroniseren met je account op de website. Zo kan je op de computer gewoon verder met het voorbereiden van je reis.

Bonus-tip: Hitlist

We hebben op DroidApp eerder aandacht besteed aan de Hitlist app. Met deze applicatie zie je direct wat de laagste prijs is voor een vliegticket naar de door jou gekozen stad. Tevens kun je inspiratie opdoen en nauwkeurig filteren op het de hoeveelheid dagen die je weg wilt. Alles over deze toffe applicatie, lees je in ons uitgebreide artikel over de Hitlist app.

En welke app mag volgens jou niet ontbreken in het overzicht met goedkope vakantie apps? Laat je reactie achter onder dit bericht. Lees ook de DroidApp vakantiespecial.

Publicatiedatum: 29 mei 2016 – Laatst bijgewerkt: mei 2021