Stippl app: samen een reis plannen makkelijk gemaakt

Het plannen van je volgende vakantietrip kan soms best een uitdaging zijn. Waar ga je naartoe en waar willen je vrienden heen? Met de Stippl app wordt het plannen van een gezamenlijke vakantie kinderspel.

Stippel je route uit in Stippl

In de Stippl applicatie maak je allereerst een eigen profiel aan. Dit kan via bijvoorbeeld Google of Facebook maar ook een los e-mailadres kan gebruikt worden. Vervolgens ga je aan de slag; creëer bijvoorbeeld een nieuwe trip. Geef je trip een naam en geef aan welke landen je gaat bezoeken. Daarna geef je ook nog op op welke data je gaat reizen. Hierna kan je aangeven of je de reis wil delen met vrienden.

Het delen van je reis in de Stippl-app is handig want zo kan je samen de reis samenstellen. Ook kan je mooi bijhouden welke uitgaven je doet en hoeveel een ieder moet betalen. Je kunt later altijd meer mensen toevoegen. Nu kan je beginnen met het samenstellen van de reis, voeg bijvoorbeeld een eerste plaats toe. Je geeft bij deze plaats gelijk aan hoeveel overnachting je hier denkt nodig te hebben. Ga vervolgens op zoek naar wat leuke plekken in de buurt, je kunt het aantal overnachtingen ook op nul zetten waardoor de app het ziet als tussenstop.

Bij je hoofd bestemmingen geef je gelijk aan waar je gaat slapen en wat je wil gaan doen. Het handige hierbij is dat je voor overnachtingen gelijk kunt zoeken in bijvoorbeeld Booking of Airbnb. Doordat je ook gelijk de kosten kunt verzamelen in de app krijg je een goed beeld van de reis. Daarnaast kan je nog notities bijhouden voor elke stop.

Je vakantie budgetteren

Via de applicatie kan je ook heel makkelijk budgetteren. Er zijn verschillende categorieën waar in je uitgaven kunt bijhouden. In de app vind je een reeks aan voor gedefinieerde categorieën, het is niet mogelijk om een eigen categorie aan te maken. Bij elke uitgave kan je noteren of deze al betaald is of dat deze nog voldaan moet worden. Reis je met vrienden dan zie je meteen hoeveel een ieder moet betalen.

Inpakken maar!

Verder helpt de app ook nog een handje bij het pakken van je koffer. De Stippl app vraagt met welk geslacht jij je identificeert en stelt zo voor jou de perfecte paklijst samen. Per item kan je aangeven hoeveel er in je koffer zit en je kunt de items afvinken.

De app is beschikbaar voor Android in de Google Play Store. Maar als je vrienden een Apple gebruiken is dat ook geen probleem. Verder is de Stippl app ook via het web te gebruiken op je computer, wel zo handig!