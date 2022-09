9 apps voor je vakantie in Zweden

Scandinavië wordt steeds populairder voor vakanties. Als je denkt aan Zweden denk je waarschijnlijk als eerst aan IKEA, Köttbullar, Knäckebröd en Volvo. Toch heeft Zweden veel meer te bieden dan alleen dat. DroidApp zet negen handige Android-apps voor Zweden op een rij.

Vakantie apps Zweden

Zweden is niet alleen voor de wintersport een geliefde vakantiebestemming, ook voor de zomervakantie heeft Zweden genoeg te bieden. Zweden is het op vier na dunst bevolkte land van Europa. Hoewel Zweden lid is van de Europese Unie betalen ze in dit Scandinavische land met de Zweedse Kroon. Met de negen apps in dit overzicht haal je nog meer uit je vakantie naar Zweden.

TripAdvisor

Voor veel vakantiegebieden is TripAdvisor een onmisbare applicatie. Zo ook voor Zweden. In de applicatie vind je tal van bezienswaardigheden, restaurants en hotels. Desgewenst kun je ook kaartjes kopen voor voorstellingen of tours, al is het gezien de prijs zeker raadzaam ook even bij de aanbieder zelf te kijken ;-). De teksten worden aangevuld met recensies en foto’s. Zelf kun je ook foto’s delen via het platform en beoordelingen achterlaten.

Google Maps

Eigenlijk is Google Maps voor elke reis een ideaal hulpmiddel. Bij je vakantie naar Zweden is dat niet anders. Je vindt via de applicatie een tankstation in de buurt en de openingstijden van de supermarkt. Handig, want tankstations vind je niet overal en supermarkten kennen doorgaans andere openingstijden dan bij ons in Nederland. Uiteraard vind je ook reviews, bezienswaardigheden en nog veel meer. Je kunt natuurlijk ook navigeren. Wat aan te raden is voordat je naar het buitenland gaat; sla (een deel van) de kaart van Zweden vast offline op, scheelt weer data in het buitenland. Bij de tankstations zie je in Zweden vaak ook de brandstofprijs staan in Google Maps, wat handig kan zijn om weer wat geld te besparen.

Naturkartan

Zweden bestaat uit verschillende regio’s. Verspreid door het hele land kun je schitterende wandelingen maken. In de Naturkartan app vind je de uitgebreide natuurgids van Zweden. Denk aan wandelpaden, badplaatsen en vogeltorens. Een bergkaart is ook terug te vinden in de applicatie. De app werkt in een groot aantal gemeenten.

Zweeds leren

Mocht je de Zweedse taal nog niet helemaal onder de knie hebben, dan is de app Zweeds Leren 6000 woorden een handig hulpmiddel. Je kan de Zweedse taal leren verspreid over 15 thema’s die weer onderverdeeld zijn in 140 subonderwerpen. Mocht je Engels al wel goed kunnen, dan kunnen we je Duolingo aanraden, die je op een rustige manier uitstekend helpt. Mocht je er toch niet helemaal uitkomen, dan is er altijd nog Google Translate.

xCurrency Mini

Omdat ze in Zweden met de Zweedse Kroon betalen, is de app xCurrency Mini een handige app waarmee je snel de wisselkoers kan berekenen. xCurrency laat actueel zien wat de huidige wisselkoers is van de Zweedse Kroon (SEK), de Euro en tal van andere muntsoorten. Tevens kan je in een grafiek aflezen hoe de stand een bepaalde periode terug was. Mocht je een dag de grens over gaan naar Noorwegen, geen probleem. De applicatie bundelt alle vreemde valuta in één overzicht, dus ook de NOK van Noorwegen.

Komoot

Komoot laat precies zien waar je de bergtoppen kan vinden, natuurgebieden en andere bezienswaardigheden. Je vindt in de app ook de verschillende wandel- en fietsroutes. Aanvullend vind je bij de meeste dingen ook foto’s en een begeleidende tekst. Handig als je een wandeltocht wil maken of een fietstocht. Bij je wandeling door het Zweedse natuurgebied of de bergen, zoals het schitterende Skuleskogen, kun je de navigatie gebruiken. In onze Komoot review hebben we de applicatie al besproken en de app kun je ook gebruiken op je smartwatch.

EasyPark

Ga je naar een grotere plaats of Zweedse stad? Dan ontkom je er niet aan om betaald te parkeren. Goed om te weten is dat er in verschillende steden parkeergarages zijn waar je met een app moet betalen. Dit is een applicatie die in Nederland ook gebruikt kan worden voor parkeeracties; EasyPark. De applicatie laat je betalen voor je parkeertransactie zolang je staat, waardoor je niet teveel betaalt. In de app voeg je makkelijk je kenteken in en koppel je je betaalmethode, zodat je alleen nog maar de parkeeractie hoeft te starten.

ViewRanger

De app ViewRanger geeft je toegang tot wandelroutes, fietsroutes en nog veel meer. Middels GPS kan je de routes volgen. Daarbij kan je zelf ook je eigen route bijhouden en routes delen. Mocht je een Android Wear smartwatch hebben, dan heeft ViewRanger ook de handige Wear OS-ondersteuning waarbij je aanwijzingen krijgt op je horloge.

FuelFinder Scandinavia

Benieuwd wat de brandstofprijs is bij de Zweedse pomp? Je kunt terecht bij de FuelFinder app, een applicatie die je zo goed als mogelijk de actuele brandstofprijs van een liter benzine of diesel weergeeft van tankstations in de buurt. Klopt de prijs niet, dan kun je die handmatig wijzigen. Tankstations kun je ook toevoegen als favoriet om ze zo snel terug te vinden, en je kunt de routebeschrijving in Google Maps openen.

Reis je naar het (noorden van) Zweden, dan heb je de kans om het Noorderlicht te zien. Daarvoor heb we verschillende apps die we je aanraden; het overzicht met Noorderlicht apps.

Originele publicatiedatum: 30 juli 2015

Laatst bijgewerkt: september 2022