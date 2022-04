Dott: per step of fiets de stad ontdekken, met handige app (review)

Onlangs was ik in Brussel en maakte ik kennis met Dott, een dienst waarmee je middels een step of fiets door de steden kunt manoeuvreren. Op deze manier maak je op een toffe, snelle manier kennis met steden door heel Europa.

Dott step en fiets via app

Als je in steden buiten Nederland bent geweest, heb je ze vast weleens zien staan; stepjes of fietsen die je kunt pakken op elke hoek van de straat. Verspreid over vele steden zijn er verschillende bedrijven die hier hun diensten aanbieden. Denk aan Tier, Lime, Bolt, Voi en ook Dott. Tijdens een weekend weg naar Brussel, maakte ik kennis met Dott. Daar vond ik namelijk de meeste stepjes van in de stad. Tevens waren de stepjes van Dott als enige voorzien van een telefoonhouder, wat erg handig is voor het navigeren. Even mijn reisgenoot uitgenodigd, en hoppa, gelijk twee gratis ritten erbij. Een paar kortingscodes verder, en nog wat gratis ritten erbij.

Dott in Europa

Het geeft je een goede indruk om een stad beter te leren kennen; maar ook om snel van A naar B te gaan in korte tijd. Het kan een uitstekend alternatief zijn voor het openbaar vervoer. Dott heeft in Amsterdam een paar steps met helmplicht, omdat ze in Nederland nog altijd niet officieel toegelaten zijn. Daarnaast vinden we Dott (onder andere) verspreid over Europa in verschillende Duitse steden, België, Italië, Polen en onder andere de steden Oslo, Stockholm, Parijs, Londen en Madrid.

Dott app

In de Dott app kun je filteren op het weergeven van fietsen, steps of allebei. Het verschilt per stad wat er aanwezig is. Handig is dat je in de applicatie precies kunt zien waar een, in dit geval, step geparkeerd staat, op welke afstand, wat het unlocken kost, wat de prijs per minuut is en bovendien; hoe vol de batterij nog zit. Zo weet je van tevoren of er genoeg accuduur is om je rit te maken. Over de prijzen; zie het als reizen met de OV-chipkaart. Het unlocken, zogenaamde ontgrendelen, is je starttarief, daarbovenop komt het tarief per minuut. De prijs per verschilt per stad. In Brussel is dit 0,22 eurocent, terwijl je in Namen, waar we ook een Dott hebben gehuurd, unlockt voor 50 eurocent en je per minuut 0,20 eurocent betaalt.

Ga je op een dag, of in een bepaalde tijd vaker met de step, dan kan het handig zijn een voordeelpas te kopen. De kosten hiervan verschillen per stad, maar maken het rijden met de step een stuk goedkoper; wat dus zeker interessant kan zijn.

Twijfel je over welke step precies naast je staat, dan kun je wanneer je er in de buurt bent, een belletje laten rinkelen. De koplamp van het stepje zal dan ook gaan knipperen. Zo weet je gelijk dat je de goede meepakt. Vervolgens kun je aan de slag. Door de step op gang te helpen zet je af met één voet en kan de rit beginnen. Ik moet zeggen; in het begin voelt het allemaal wat onwennig als je het voor de eerste keer doet, maar al snel voel je je vertrouwd met de e-step. De maximale actieradius bij een volgeladen accu is 35 kilometer.

Wanneer je klaar bent met steppen zet je hem op een daarvoor aangegeven parkeerplaats, of op de stoep. Zorg wel dat deze dan niet in de weg staat voor andere gebruikers, aangezien je dan een boete kunt krijgen. In de Dott app zie je direct ook waar je wel en niet je step mag parkeren; dit staat aangegeven met zones. De app geeft ook aan of er ergens snelheidsbeperkingen gelden. Herkent de step dat hij die zone inrijdt, dan wordt de maximum snelheid automatisch teruggeschroefd. Eenmaal geparkeerd maak je met de Dott app een foto van je geparkeerde step en is het klaar. Bij het stoppen van je rit zie je het totaalbedrag dat in rekening gebracht wordt.

Dott geeft aan dat het nu (nog) niet mogelijk is om een step op afstand te reserveren. Er wordt wel gewerkt aan deze functie. Daarbij bieden sommige platformen de mogelijkheid aan om meerdere steps op één account te activeren; dat is bij Dott niet mogelijk. Verder is het een erg gebruiksvriendelijke app die je met de step ook nog eens laat vermaken.

Downloaden

De Dott app kan gratis gedownload worden via onderstaande button. Bij het eerste gebruik dien je je creditcard te koppelen, of je kunt het account verbinden met PayPal. Wil je de dienst gebruiken; download dan de app via deze link, of vul na installatie uit de Google Play Store de kortingscode 9AWBV5Z in. Je krijgt dan de eerste twee ritten van elk 20 minuten helemaal gratis.