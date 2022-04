De 7 beste apps van maart 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand maart ligt achter ons, samen met een reeks mooie warme dagen. In dit artikel blikken we terug op het belangrijkste nieuws, en de beste apps van maart 2022.

Android in maart

Er was in de maand maart weer het nodige nieuws te melden. Xiaomi kwam met de nieuwe Redmi Note 11-serie, Samsung rolde voor een hoop toestellen de One UI 4.1 update uit. Op de laatste dag van maart was er de aankondiging van de OnePlus 10 Pro. Xiaomi maakte bekend dat het 190 miljoen smartphones heeft verkocht. KPN en T-Mobile wonnen de award voor het beste netwerk.

Het merk Nothing komt met een eigen smartphone, voorzien van Nothing OS. Verder werd de Galaxy S22-serie onderworpen aan een drop-test. Samsung presenteerde de nieuwe Galaxy A53 en Galaxy A33 en Xiaomi de Xiaomi 12, 12X en 12 Pro. Bij de NS kun je op een traject korting krijgen als je op rustige tijden reist. Vodafone kwam met nieuwe wijzigingen in abonnementen, met meer data.

Sinds maart kunnen we in Nederland gebruik maken van HBO Max en ViaPlay. Verder werd Android 12L aangekondigd en stopt Samsung met het leveren van laders bij de Galaxy A- en M-serie. Begin deze maand was er een enorme aanval van hackers bij Samsung. HMD Global zou geen nieuwe high-end Nokia toestellen meer willen uitbrengen.

Review en specials

Op DroidApp verschenen verschillende reviews en specials online. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon, tablet en smartphone’ is uitgebreid met vier nieuwe edities. In maart zijn de volgende edities verschenen van onze rubriek;

Beste apps

In maart hebben we verschillende applicaties besproken. De beste apps van maart 2022 zetten we hieronder je in willekeurige volgorde.

TomTom Go Navigatie

In maart verscheen onze TomTom Go Navigatie review, samen met onze ervaringen van de navigatiedienst op Android Auto. De handige app van TomTom is van alle gemakken voorzien, is nauwkeurig en foutrijden hoor ermee tot het verleden. Je kunt de vele kaarten offline downloaden voor een vast bedrag. Natuurlijk hoort er ook de verkeersinformatie bij, en werkt het dus ook heel handig met Android Auto.

Grand Prix Radio app

We hadden al het overzicht met de beste F1 apps. Eén van de apps die hier thuishoort is de Grand Prix Radio app. Hiermee kun je gewoon via je gewenste kanaal de Formule 1 races bekijken, maar het geluid uitzetten. Met deze app kun je namelijk live het commentaar van Olav Mol synchroniseren met de uitzending, zonder dat je hiervoor hoeft te betalen. Op die manier krijg je het geluid, gelijktijdig met wat je op beeld ziet.

Oxxio

Halverwege maart verscheen een update voor de Oxxio app. Met de nieuwe versie van de applicatie krijgen klanten van Oxxio een compleet nieuw design voorgeschoteld. De nieuwe versie van de Oxxio app geeft nog meer statistieken, grafieken en overzichten om je meer inzicht te geven in het energie- en gasverbruik in je huishouden, en in die van vergelijkbare huishoudens.

Spotify

Muziekdienst Spotify heeft meerdere verbeteringen uitgerold in maart. Allereerst is er de verbeterde Blend-functie. Voortaan kun je met maximaal 10 anderen een gezamenlijke afspeellijst bijhouden die kijkt naar jullie muzieksmaak. Handig, voor in de auto met je vrienden of vriendinnen! Daarnaast kun je ook een Blend-afspeellijst maken met een artiest. Een andere handige verbetering die is toegevoegd, is een swipe-functie waarmee je razendsnel een track toe kunt voegen aan de wachtrij. Erg handig!

Aangifte 2021

De Belastingdienst heeft de Aangifte 2021 app uitgebracht. Met deze toepassing kun je direct je belastingaangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2021. Dit is mogelijk vanaf 1 maart, en deze dient voor 1 juli binnen te zijn. De Belastingdienst heeft de desbetreffende informatie voor je verzameld in de applicatie, en hoef je deze alleen maar te controleren. Wel zijn er enkele uitzonderingen, waarin de app niet werkt.

Action Launcher

Launchers zijn er in vele soorten en maten voor Android. Gebruikers van Action Launcher hebben deze maand Action Launcher 49 als update binnengekregen. Met deze update zijn weer verschillende verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd. Allereerst de nieuwe animaties, de ondersteuning voor adaptive icon packs en ondersteuning voor zoekmachine Brave. Alle nieuwe functies zie je terug in het gelinkte artikel.

WhatsApp

Berichtendienst WhatsApp maakt het vanaf nu mogelijk om WhatsApp Desktop of WhatsApp Web te gebruiken, zonder dat je telefoon aan hoeft te zijn. Handig als je telefoon geen netwerk heeft of wanneer de batterij leeg is. Op een gekoppelde computer kun je dan gewoon je berichten ontvangen en verzenden. In totaal kun je je WhatsApp account toevoegen aan vier apparaten zoals laptops of computers.

Bonustip: DroidApp app

Het belangrijkste nieuws rondom providers, smartphones en apps direct op je telefoon? Dan is onze DroidApp App erg handig! Je kunt push-notificaties instellen voor nieuwsberichten en je hebt direct toegang tot de toesteldatabase met specificaties en actuele prijzen. Dit alles voor niets en zonder reclame.