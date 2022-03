De vergeten smartphone: Sony Xperia Go uit 2012

Weer een nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’-rubriek op DroidApp. Een rubriek waar we terugblikken op de pareltjes en vergeten toestellen van enkele jaren geleden. Dit keer de Sony Xperia Go uit 2012.

Sony Xperia Go

In 2012 kwam Sony met een stuk meer toestellen op de markt dan dat het anno deze tijd doet. In dat jaar verscheen ook de robuuste Sony Xperia Go. Het was een telefoon die tegen een stootje kon en tevens waterdicht was. De telefoon viel op door zijn compacte behuizing en dus ook zijn robuustheid; met zijn robuustheid was het de opvolger van de door ons eerder besproken Sony Ericsson Xperia Active. Verbeteringen die Sony met dit model heeft doorgevoerd zijn de processor en het scherm. De smartphone werd uitgebracht in het middensegment. Nog even over compact gesproken; de telefoon was slechts 111,0 x 60,3 millimeter (lengte, breedte). Ter vergelijking; de Galaxy S22 die nu als relatief compact wordt gezien, meet 146,0 x 70,6 millimeter.

De Sony Xperia Go werd uitgebracht met een 3,5 inch LCD-scherm met een resolutie van 480 x 320 pixels. Aangedreven werd het toestel door een dual-core processor van NovaThur met een rekenkracht van 1.0 GHz. Daarbij was er 512MB aan werkgeheugen en 8GB aan geheugen beschikbaar. Dit kon je uitbreiden met een microSD-geheugenkaart van maximaal 32GB. Het was jammer dat Sony de Xperia Go niet gelijk uitbracht met Android Ice Cream Sandwich; hij verscheen namelijk met Android 2.3 Gingerbread en werd geüpdatet tot en met Android 4.1.2 Jelly Bean.

Voor het maken van foto’s was de Xperia Go uitgerust met een 5 megapixel camera, welke ook autofocus bood. Een front-camera was op het toestel niet te vinden. Sony gaf de telefoon WiFi, Bluetooth, een FM-radio en natuurlijk ook de bekende 3,5 millimeter aansluiting voor de headset. Verder zagen we een 1305 mAh accu, die je op kon laden via de micro-USB poort.

De Sony Xperia Go werd in 2012 uitgebracht in Nederland voor een bedrag van 299 euro.



Sony Xperia Go samengevat in 3 punten: